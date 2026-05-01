Donald Trump declaró "terminadas" las hostilidades con Irán en una carta al Congreso

La interna de Trump con el Congreso

La Casa Blanca sostiene que el plazo no corresponde porque las hostilidades ya habían cesado con el cese al fuego alcanzado a comienzos de abril. “No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, afirmó Trump en la carta.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura al señalar que el cese al fuego implica que el “reloj de 60 días se pausa o se detiene”. Sin embargo, especialistas en derecho y defensa cuestionaron esa interpretación, al considerar que la ley no contempla interrupciones del plazo.

Desde la oposición, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que el estatuto no respalda esa lectura, mientras que su colega Richard Blumenthal sostuvo que “no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra”.

¿El fin de la guerra?

Pese a declarar el fin de las hostilidades, la propia carta reconoce que la amenaza iraní “sigue siendo significativa” y que las operaciones buscan “asegurar una paz duradera”. En paralelo, la Armada de Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Teherán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.

Antes de viajar a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y cuestionó la ley: “Ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”. Además, volvió a calificar la norma como “totalmente inconstitucional”, una postura que ya habían sostenido mandatarios como Bill Clinton y Barack Obama.

Trump Reuters conflicto con Irán Estados Unidos 2 Antes de su viaje a Florida, Trump envió la carta al Congreso al cumplirse el límite que fija la ley para el uso de la fuerza sin autorización legislativa. (Foto: Reuters).

En el Capitolio, el líder republicano John Thune descartó por ahora una votación para autorizar la fuerza, aunque crecen las tensiones dentro de su partido por la duración del conflicto y su impacto económico.

Algunos legisladores republicanos comenzaron a marcar diferencias. La senadora Susan Collins votó junto a los demócratas para exigir el cumplimiento del plazo, mientras que otros como John Curtis, Thom Tillis, Lisa Murkowski y Josh Hawley reclamaron debatir una autorización formal.

En tanto, el demócrata Adam Smith resumió la postura opositora al señalar que no espera que la administración cumpla con la ley, en medio de un conflicto que sigue abierto pese a la declaración oficial de su finalización.