El PRO se entusiasma con acceder a un cargo clave que siempre hegemonizó el peronismo

Cada provincia tiene una silla y un representante (con excepción de CABA y San Luis, momentáneamente afuera) y entre todos deciden quién será el Secretario General del organismo, con el voto de los 2/3 de sus miembros. Al menos en la primera votación

Cambios en el mapa político

Hasta este año, el peronismo tenía mayoría absoluta de gobernadores en todo el país, y era el que tenía más poder de negociación en el ente. El CFI tuvo el mismo secretario general durante 33 años, Juan José Ciácera, quien se mantuvo en el cargo hasta que falleció; en su reemplazo, en 2020, asumió Ignacio Lamothe, un cuadro técnico muy cercano a Wado de Pedro; su idea es reelegir en el cargo.

Pero este año algo cambió porque el mapa del país y las gobernaciones es otro:

10 provincias de Juntos por el Cambio (8 que participan en el CFI).

(8 que participan en el CFI). 8 del peronismo .

. 6 de partidos provinciales.

Embed

La ilusión de Mauricio Macri

El nuevo mapa muestra que por primera vez el peronismo perdió la mayoría absoluta en el coro de gobernaciones. Y eso permite a otros espacios ilusionarse con quedarse con la silla del CFI. En eso está Mauricio Macri.

El expresidente quiere que ese lugar lo ocupe Sebastián García de Luca, exviceministro del Interior y hombre de mucho conocimiento de las problemáticas provinciales. García de Luca era un dirigente muy cercano a Emilio Monzó que actuó en la última campaña muy cerca de Patricia Bullrich. Sin embargo, hoy es cercano a Macri. Desde la conducción del PRO, creen que podría ser una buena señal aglutinar la conducción de ese organismo.

No es el único candidato que está dando vueltas por parte de Juntos por el Cambio. También aparece Bruno Screnci, que fue ministro de Horacio Rodríguez Larreta y tiene buena relación con Rogelio Frigerio y con algunos mandatarios peronistas que no quieren ceder ese lugar al PRO. Creen que solos no llegan a imponer un nombre. También tendría el apoyo de Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

Por último, aparece entre los nombres Felipe Álvarez, exdiputado de La Rioja por Juntos por el Cambio, que hoy representa en el CFI a la provincia de Santa Cruz, de la mano del gobernador Claudio Vidal. Tiene el apoyo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y podría contar con el apoyo de las provincias patagónicas (una sola es del peronismo) que vienen haciendo distintas acciones conjuntas para tratar de oponerse al Gobierno de Milei. También creen que pueden sumar a otros partidos provinciales.

Guillermo Francos recibió en Cas aRosada a los gobernadores de Juntos por el Cambio, que le llevaron reclamos por deudas de la nación. Hablaron del debate que se viene por el Consejo de Mayo..jfif

¿Cómo sigue?

La elección podría ser en octubre aunque la fecha se definirá recién esta semana. El peronismo tiene como primera apuesta sostener a Ignacio Lamothe, el actual conductor del CFI. En ese espacio dicen que también habría un apoyo del resto de los mandatarios para que se continúe esa gestión.

El número mágico es 15 votos. Ni Juntos por el Cambio ni el peronismo llegan por sí mismos. Por eso, es clave para unos y otros qué rol tomarían los partidos provinciales.

Si no se alcanzaran los 2/3, el estatuto del CFI prevé que se haga una segunda votación por mayoría absoluta y, por último, una tercera por mayoría simple. "El problema es que la participación de las provincias es voluntaria, por eso el nombre debería ser por consenso para evitar que algunas quieran armar su propio CFI", explica un conocedor de la institución.

Una pelea con final abierto pero que promete alto voltaje político.