El Senado convirtió en ley la modificación de Zonas Frías

Antes de que se iniciara la discusión, el presidente del bloque peronista, José Mayans, anunció el retiro de su bancada del recinto. Sin embargo, adelantó que los legisladores volverían a participar si el oficialismo lograba reunir el quórum necesario para avanzar con el proyecto.

José Mayans adelantó que los legisladores volverían a participar si el oficialismo lograba reunir el quórum necesario para avanzar con el proyecto. (Foto: @SenadoArgentina)

Mayans sostuvo que el espacio busca una propuesta "que integre a todas las provincias" y remarcó la necesidad de preservar beneficios para distintas regiones del país. "Queremos mantener zonas cálidas y zonas frías", afirmó.

Durante el debate, uno de los principales cuestionamientos llegó desde el radicalismo. El senador bonaerense Maximiliano Abad advirtió sobre el impacto que tendrá la medida en los usuarios que perderán el beneficio.

"Para la provincia de Buenos Aires es un golpe tremendo, más de un millón de hogares van a quedar desprotegidos", señaló.

Y agregó que los inviernos en Bahía Blanca son "mucho más fríos que los de Comodoro Rivadavia".

Qué cambia con la nueva ley

La norma aprobada por el Congreso modifica el esquema vigente desde 2021 y elimina el subsidio por Zona Fría para unas 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

Con la sanción de la ley, el Gobierno estima que podrá reducir el déficit energético en $272 millones y avanzar en el ordenamiento de las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

La nueva ley elimina el subsidio por Zona Fría para unas 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis. (Foto: archivo)

El beneficio continuará vigente para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También seguirán alcanzados por el régimen los hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), los veteranos de la Guerra de Malvinas y los grupos familiares que cuenten con integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Otras modificaciones

Otro de los cambios introducidos por la ley establece que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, un punto que fue cuestionado por distintos sectores de la oposición.

La norma también prevé que los usuarios que pierdan el beneficio puedan solicitar una reducción tarifaria si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas totales para un hogar tipo 2, actualmente estimadas en $4,8 millones.

Además, la ley prorroga hasta 2045 el régimen de incentivos para las energías renovables e incorpora un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con Cammesa.