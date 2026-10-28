En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Senado
Salud Mental
CONGRESO

El Senado debate cambios en Salud Mental y dos proyectos para atraer inversiones y regular el mercado de carbono

La Cámara alta sesiona desde las 14 con una agenda que incluye modificaciones a la Ley de Salud Mental, beneficios fiscales para proyectos productivos a partir de U$S 12 millones y un marco legal para los créditos de carbono.

La Cámara alta sesiona desde las 14 con una agenda que incluye modificaciones a la Ley de Salud Mental y otras iniciativas. (Foto: archivo).

La Cámara alta sesiona desde las 14 con una agenda que incluye modificaciones a la Ley de Salud Mental y otras iniciativas. (Foto: archivo).

El Senado se reúne este jueves desde las 14 para avanzar con una serie de iniciativas que abarcan salud pública, promoción de inversiones y política ambiental. La reforma de la Ley de Salud Mental aparece entre los temas centrales, aunque su tratamiento podría postergarse hasta el cierre de la sesión por las diferencias que persisten entre el oficialismo y algunos bloques aliados.

Leé también Diputados aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que deberá volver al Senado
El oficialismo consiguió la aprobación ajustada del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto: archivo).

El temario se acordó durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Además de los proyectos principales, los legisladores analizarán propuestas sobre accesibilidad en locales gastronómicos, incorporación de educación emocional en las escuelas y transferencia de propiedades nacionales a la Municipalidad de Puerto Madryn.

El Senado debate cambios en Salud Mental y dos proyectos para atraer inversiones y regular el mercado de carbono. (Foto: archivo).

El Senado debate cambios en Salud Mental y dos proyectos para atraer inversiones y regular el mercado de carbono. (Foto: archivo).

Antes de comenzar con el debate legislativo, la Cámara rendirá homenaje al ex senador Juan Carlos Pagotto y a Norberto Di Próspero, quien estuvo al frente de la Asociación del Personal Legislativo (APL). También recordará al expresidente Néstor Kirchner, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Durante la jornada, la riojana Claudia Cecilia López prestará juramento para ocupar la banca que dejó Pagotto.

Salud Mental, con diferencias sobre el financiamiento y las internaciones

La iniciativa que propone modificar la ley 26.657 llega al recinto después de una serie de conversaciones entre el Gobierno y legisladores de distintos bloques. Sin embargo, todavía hay reparos sobre cómo se financiarán los cambios y qué profesionales podrán intervenir en las decisiones relacionadas con las internaciones.

También genera debate el esquema de intervención de los equipos sanitarios. La propuesta plantea que las evaluaciones y decisiones vinculadas con las internaciones no dependan exclusivamente de un psiquiatra. En cambio, contempla la participación de un médico, preferentemente especializado en psiquiatría, o de un profesional formado en salud mental, junto con otro integrante del equipo interdisciplinario.

El alcance de esas funciones y la delimitación de las responsabilidades profesionales siguen siendo parte de la negociación. El oficialismo busca acercar posiciones con las provincias y los representantes del sector sanitario para conseguir respaldo parlamentario.

Beneficios fiscales para proyectos productivos

Otro de los asuntos previstos es el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), una propuesta promovida por Eduardo Vischi, jefe del bloque radical. El proyecto apunta a estimular inversiones productivas desde U$S 12 millones mediante herramientas de alivio tributario.

El esquema contempla la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA generados por la actividad económica.

Los beneficios alcanzarían proyectos relacionados con la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, con excepción de los automóviles. También se incluirían obras directamente vinculadas con actividades productivas desarrolladas en el territorio nacional.

La iniciativa busca ofrecer una opción para empresas y economías regionales cuyos proyectos no pueden acceder a otros programas de promoción.

La propuesta para regular los créditos de carbono

El temario incluye, además, un proyecto para fijar reglas sobre la titularidad, inscripción y comercialización de créditos de carbono generados por iniciativas realizadas en el país. La propuesta fue impulsada por la senadora salteña Flavia Royón junto con otros legisladores.

Estos créditos pueden surgir de actividades que reduzcan emisiones contaminantes o permitan capturar carbono, como la reforestación, el desarrollo de energías renovables y determinadas prácticas agropecuarias. Según las condiciones de cada sistema, empresas y organizaciones pueden comprarlos para compensar parte de sus emisiones.

El proyecto busca regular la titularidad, el registro y la comercialización de créditos de carbono generados por iniciativas como la reforestación y las energías renovables, que permiten compensar emisiones contaminantes. (Foto: archivo).

El proyecto busca regular la titularidad, el registro y la comercialización de créditos de carbono generados por iniciativas como la reforestación y las energías renovables, que permiten compensar emisiones contaminantes. (Foto: archivo).

La iniciativa busca establecer procedimientos para registrar los proyectos y verificar las reducciones de emisiones, además de aportar previsibilidad a las transacciones. También propone incentivos fiscales y estabilidad tributaria para promover inversiones vinculadas con este mercado.

La oposición impulsa cambios en las tarifas de gas

Entre las propuestas opositoras figura el proyecto Abrigas, presentado por la senadora Alicia Kirchner junto con otros integrantes de su espacio. La iniciativa busca restablecer el régimen de Zona Fría, proteger a los hogares de ingresos bajos y medios frente al costo del gas y brindar previsibilidad al sistema energético.

La lista de asuntos complementarios se completa con un proyecto para incorporar cartas con pictogramas en establecimientos gastronómicos, una iniciativa para sumar educación emocional al sistema educativo y otra para transferir inmuebles nacionales a la Municipalidad de Puerto Madryn.

Por otra parte, distintos bloques pretenden impulsar una resolución para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al Congreso el 18 de noviembre, con el objetivo de que presente su informe de gestión.

El planteo se fundamenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso una vez por mes y alternar su asistencia entre la Cámara de Diputados y el Senado. La fecha propuesta deberá definirse en el marco de los acuerdos parlamentarios.

En pocas palabras

  • Senado debate: Modificación de la Ley de Salud Mental, beneficios fiscales para inversiones y regulación de créditos de carbono.
  • Temas secundarios: Accesibilidad en gastronomía, educación emocional y transferencia de propiedades a Puerto Madryn.
  • Oposición propone: Restablecer el régimen de Zona Fría y citar al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, al Congreso.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Senado Salud Mental Financiamiento Debate Congreso
Notas relacionadas
Tras la victoria en el Senado, Bullrich habló de los comicios de 2027: "Es importante una reelección de este proyecto"
Los llamativos posteos de Patricia Bullrich con imágenes del Senado y una foto enigmática
La UBA distinguió al papa León XIV con el título de Doctor Honoris Causa

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar