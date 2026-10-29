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Benjamín Netanyahu
ELECCIONES EN ISRAEL

Milei felicitó a Netanyahu por el resultado electoral y ratificó la alianza entre la Argentina e Israel

El presidente destacó el desempeño del Likud, el partido del primer ministro israelí, y afirmó que ambos países mantendrán su alianza estratégica. Los resultados provisorios le dieron 27 bancas a esa fuerza, aunque el próximo gobierno deberá negociar apoyos para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Milei felicitó a Netanyahu por el resultado electoral y ratificó la alianza entre la Argentina e Israel. (Foto: archivo).

Milei felicitó a Netanyahu por el resultado electoral y ratificó la alianza entre la Argentina e Israel. (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei felicitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por el resultado de las elecciones parlamentarias y reafirmó la alianza estratégica entre ambos países. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario argentino destacó el desempeño del partido Likud, que se ubicó como la fuerza individual más votada, según los resultados provisionales del escrutinio.

Leé también Netanyahu se juega su futuro político en las elecciones de Israel: quiénes son los candidatos
Netanyahu se juega el futuro para seguir siendo el primer ministro de Israel. (Foto: Reuters)

"Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel", escribió Milei. En el mismo mensaje, elogió el liderazgo del jefe de Gobierno israelí y sostuvo que logró imponerse pese a los pronósticos adversos.

"Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra", expresó el mandatario.

Luego, Milei ratificó la continuidad de los vínculos diplomáticos entre ambos países. "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", afirmó.

El Likud fue la fuerza más votada, pero Netanyahu necesita sumar apoyos

La felicitación de Milei se produjo mientras la Comisión Electoral Central de Israel avanzaba con el recuento de los votos. Con el 99,9% de los sufragios ordinarios procesados, el Likud obtuvo 27 escaños en la Knéset, el Parlamento israelí, que cuenta con 120 integrantes.

Aunque el partido de Netanyahu quedó en primer lugar entre las fuerzas individuales, la distribución de las bancas dejó un escenario abierto para la conformación del próximo gobierno. El bloque de partidos de derecha y religiosos alineados con el primer ministro reunió 53 escaños, mientras que la coalición opositora, integrada por sectores centristas y de centroizquierda, alcanzó 48 representantes.

El bloque de partidos de derecha y religiosos alineados con Benjamín Netanyahu reunió 53 escaños. (Foto: Reuters).

El bloque de partidos de derecha y religiosos alineados con Benjamín Netanyahu reunió 53 escaños. (Foto: Reuters).

Ninguno de los dos espacios llegó a las 61 bancas necesarias para conseguir la mayoría absoluta. Por ese motivo, la definición del próximo Ejecutivo quedó sujeta al resultado final del escrutinio, que debía incluir los votos de integrantes de las fuerzas de seguridad y del cuerpo diplomático.

El saludo a Netanyahu, en medio de las diferencias de Milei con Lula

La felicitación del presidente al mandatario israelí se conoció en un contexto de diferencias diplomáticas con Brasil. Mientras el Gobierno argentino no había felicitado oficialmente a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en el balotaje, la senadora Patricia Bullrich se pronunció sobre el resultado electoral y la situación de Flávio Bolsonaro, quien salió de Brasil rumbo a Estados Unidos.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta", expresó Bullrich en un mensaje en el que se refirió a la situación política brasileña. La legisladora sostuvo así que deben respetarse las decisiones de los votantes, aunque también cuestionó el uso de la Justicia brasileña contra Bolsonaro.

La postura de Bullrich contrastó con la posición adoptada por el Gobierno nacional. Milei evitó pronunciarse sobre el resultado electoral durante su actividad oficial en Catamarca, mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, había señalado que la Argentina tomó nota de los resultados, sin anunciar una felicitación formal.

En pocas palabras

  • Milei felicitó a Netanyahu: El presidente argentino extendió sus congratulaciones al primer ministro de Israel por el resultado electoral del Likud.
  • Alianza estratégica: Se ratificó la continuidad de la relación diplomática y de colaboración entre Argentina e Israel.
  • Escenario político israelí: El Likud fue la fuerza más votada, pero el futuro gobierno de Netanyahu requiere negociar apoyos para alcanzar la mayoría parlamentaria.
Resumen generado por Thinkindot AI
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