Visita del papa León XIV: cuáles son los cortes de calles en Palermo y Recoleta y hasta cuándo durarán

Los trabajos avanzaron con la instalación del techo del escenario, que se utilizará para la misa multitudinaria prevista para el lunes 9 de noviembre y para una vigilia con jóvenes programada para la noche del martes 10.

El operativo vial contempla restricciones progresivas sobre la Avenida del Libertador y sus cruces. Entre las medidas informadas se encuentran los cortes parciales que dejan dos carriles habilitados por mano y las interrupciones totales en sectores de la avenida.

A partir de la madrugada del miércoles 4 de noviembre, se prevén cortes totales progresivos sobre Libertador, en el tramo comprendido entre las avenidas Olleros y Ugarteche. Según el cronograma difundido, las restricciones se mantendrán hasta el sábado 14, cuando hayan terminado las actividades y se retiren las estructuras.

El área afectada abarca un sector amplio de Palermo, delimitado por Scalabrini Ortiz y Mariscal Sucre, y por las Avenidas Santa Fe y Luis María Campos y la Avenida Presidente Figueroa Alcorta. Los cortes y desvíos podrán modificarse a medida que avance el operativo.

Las complicaciones ya se hacen sentir en los accesos hacia el norte porteño y el Gran Buenos Aires, sobre todo durante el ingreso y el egreso laboral. Quienes necesiten atravesar la zona deberán prever más tiempo de viaje y buscar caminos alternativos.

Recoleta: el perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura Apostólica

El segundo dispositivo se concentrará en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Avenida Alvear al 1600. Allí se alojará León XIV durante su estadía en el país.

El cierre vehicular comenzará el sábado 7 de noviembre a las 12 y se extenderá hasta la tarde del miércoles 11. El área restringida estará delimitada por las avenidas del Libertador y Callao, y las calles Quintana, Juncal y Cerrito.

Durante ese período habrá controles policiales y el ingreso estará reservado a quienes puedan acreditar que viven, trabajan o tienen una actividad dentro del perímetro, además de los huéspedes de hoteles y otros alojamientos.

Los accesos habilitados serán dos: la esquina de Avenida Callao y Quintana, y la intersección de Libertad y Quintana. Los residentes deberán presentar el DNI con domicilio dentro de la zona. En caso de no tenerlo actualizado, podrán gestionar una placa identificatoria del Gobierno porteño.

Cómo tramitar la identificación para ingresar a la zona restringida

La placa estará disponible para vecinos, comerciantes y trabajadores que necesiten ingresar al área durante el operativo. Podrá retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, entre las 8 y las 16. También se habilitará un punto de entrega en Rodríguez Peña y Avenida Alvear, del lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20.

Para obtenerla, los residentes deberán presentar una factura de un servicio correspondiente al domicilio, como ABL, expensas, agua o electricidad.

Los comerciantes y responsables de oficinas tendrán que acreditar la actividad mediante documentación de habilitación, servicios o inscripción en ARCA. En tanto, los trabajadores deberán presentar un recibo de sueldo, una factura o una constancia de alta laboral.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán mostrar la reserva correspondiente para acceder al sector.

Estacionamiento, cocheras y abastecimiento: qué deben tener en cuenta los vecinos

El operativo también modificará las condiciones para estacionar. Los vehículos que estén en las calles incluidas en el perímetro deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7 de noviembre.

Como alternativa, se habilitará el estacionamiento a 45 grados sobre la mano derecha de Avenida Callao, entre Vicente López y Libertad, y sobre Avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Los autos que permanezcan dentro del área restringida serán trasladados por personal de Tránsito y grúas al predio de la Facultad de Derecho. Según lo informado, el traslado no tendrá costo para sus propietarios.

Además, durante la vigencia del dispositivo no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios comprendidos dentro del perímetro. Por ese motivo, quienes tengan vehículos guardados deberán organizar sus movimientos antes de que comience el cierre.

Los comercios también tendrán que anticipar la recepción de mercadería y coordinar el ingreso de proveedores, ya que habrá franjas horarias específicas para el abastecimiento durante los días del operativo. La planificación deberá contemplar las restricciones del sábado 7, el domingo 8, el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11.

Por último, se prevén cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos y la reubicación de contenedores de residuos en el área afectada.