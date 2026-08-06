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El Senado rechazó el voto remoto de Fernández Sagasti: el bloque peronista acompañó la moción de Bullrich

La Cámara alta aprobó por unanimidad la moción de Patricia Bullrich para que el debate sobre la participación a distancia pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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La senadora Fernández Sagsti finalmente no puede votar en la sesión de este jueves. (Foto: archivo).

La senadora Fernández Sagsti finalmente no puede votar en la sesión de este jueves. (Foto: archivo).

Después del pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti para participar de la sesión de este jueves en la Cámara alta por su embarazo de riesgo, el bloque peronista acompañó la moción de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para que la discusión del tema pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. De esa manera, tanto Fernández Sagasti como el radical Flavio Fama quedaron inhabilitados para participar de la sesión de forma remota.

Leé también Victoria Villarruel habilitó a Fernández Sagasti a votar de forma remota en la sesión por la Ley de Tierra
Villarruel hablilitó a Fernández Sagasti para que participe en la sesión del jueves aunque lo definirá el cuerpo. (Foto: A24).

En el inicio de la sesión, Bullrich tomó la palabra para presentar una moción basada en el reglamento del cuerpo. "A partir de un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

El tema se votó a mano alzada y fue aprobado por unanimidad, incluido el bloque peronista y radical. La bancada que conduce el formoseño José Mayans acompañó la moción para evitar sentar un precedente que habilite el voto virtual en otras votaciones.

La habilitación de Villarruel a Sagasti

En la previa a la sesión, en un giro sorpresivo la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, había autorizado a Fernández Sagasti haciendo lugar a su pedido por estar cursando un embarazo de 32 semanas y por el riesgo que le implicaba viajar desde Mendoza. En el caso del legislador catamarqueño, fue operado la semana pasada de una rodilla y tampoco podía viajar.

Villarruel hab&iacute;a habilitado a Fern&aacute;ndez Sagasti a participar de la sesi&oacute;n. (Foto: archivo).

Villarruel había habilitado a Fernández Sagasti a participar de la sesión. (Foto: archivo).

Sin embargo, la vicepresidenta había tomado la decisión ad referéndum, lo que implicaba que el mismo cuerpo terminara de definir la participación o no.

Los argumentos de Bullrich

La titular del bloque de LLA había manifestado en declaraciones a A24 este martes su disconformidad con la habilitación de Villarruel. "Es como autorizar por decreto el cambio de la Constitución. Lo que hizo Villarreul es un mamarracho jurídico", había objetado.

"Para votar hay que cambiar el reglamento. Para cambiar el reglamento tiene que tener un proyecto de cambio del reglamento. En el reglamento dice que hay una sola forma de votar, que es de manera presencial. La señora quiere cambiar eso y no es nadie para autorizarla", había planteado.

Bullrich se hab&iacute;a pronunciado en contra de la autorizaci&oacute;n de Villarruel a la votaci&oacute;n de forma remota. (Foto: archivo).

Bullrich se había pronunciado en contra de la autorización de Villarruel a la votación de forma remota. (Foto: archivo).

En esa línea, había acusado de Villarruel de estar "militando para el kirchnerismo" y de "torcer la realidad".

Entre otras observaciones, había anticipado que la única manera de cambiar el reglamento era con "los dos tercios de los integrantes de la Cámara".

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