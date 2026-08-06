El Senado rechazó el voto remoto de Fernández Sagasti: el bloque peronista acompañó la moción de Bullrich

La habilitación de Villarruel a Sagasti

En la previa a la sesión, en un giro sorpresivo la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, había autorizado a Fernández Sagasti haciendo lugar a su pedido por estar cursando un embarazo de 32 semanas y por el riesgo que le implicaba viajar desde Mendoza. En el caso del legislador catamarqueño, fue operado la semana pasada de una rodilla y tampoco podía viajar.

Villarruel había habilitado a Fernández Sagasti a participar de la sesión. (Foto: archivo).

Sin embargo, la vicepresidenta había tomado la decisión ad referéndum, lo que implicaba que el mismo cuerpo terminara de definir la participación o no.

Los argumentos de Bullrich

La titular del bloque de LLA había manifestado en declaraciones a A24 este martes su disconformidad con la habilitación de Villarruel. "Es como autorizar por decreto el cambio de la Constitución. Lo que hizo Villarreul es un mamarracho jurídico", había objetado.

"Para votar hay que cambiar el reglamento. Para cambiar el reglamento tiene que tener un proyecto de cambio del reglamento. En el reglamento dice que hay una sola forma de votar, que es de manera presencial. La señora quiere cambiar eso y no es nadie para autorizarla", había planteado.

Bullrich se había pronunciado en contra de la autorización de Villarruel a la votación de forma remota. (Foto: archivo).

En esa línea, había acusado de Villarruel de estar "militando para el kirchnerismo" y de "torcer la realidad".

Entre otras observaciones, había anticipado que la única manera de cambiar el reglamento era con "los dos tercios de los integrantes de la Cámara".