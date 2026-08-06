Zulma Lobato apareció en situación de calle en Paraná y una foto generó preocupación

Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, dialogó con El Once y explicó el operativo que llevaron adelante al conocer la situación: "Como pasa cada vez que alertamos a una persona en situación de calle, tenemos un operativo en el que se entrevista a esa persona, se la atiende y se ve la situación en la que se encuentra". Ríos recordó que años atrás la mediática sufrió un ACV, por lo que será evaluada física y mentalmente para determinar si su condición actual está vinculada a ese episodio previo: "Está en un estado de deterioro y vulnerabilidad muy grande. Le ofrecimos la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente, fue trasladada y pasó la noche normal".