Zulma Lobato apareció en situación de calle en Paraná y una foto generó preocupación

Zulma Lobato apareció este miércoles por la noche en situación de calle en la ciudad de Paraná, un episodio que generó preocupación entre sus seguidores y se viralizó rápidamente en las redes sociales.
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Zulma Lobato fue hallada durante la noche del miércoles en las inmediaciones del Hospital San Martín, en la capital entrerriana.
Zulma Lobato apareció este miércoles por la noche en situación de calle en la ciudad de Paraná, un episodio que generó preocupación entre sus seguidores y se viralizó rápidamente en las redes sociales.
Según confirmaron desde la Municipalidad de Paraná, actualmente se encuentra alojada en un centro municipal de asistencia destinado a personas en situación de vulnerabilidad, donde además se realiza una evaluación de su estado de salud.
De acuerdo con las primeras informaciones, la mediática fue reconocida en las inmediaciones del Hospital San Martín, donde llevaba consigo varias bolsas con ropa y pertenencias personales. Según trascendió, había podido ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas de sus prendas. Desde el área de Desarrollo Humano del municipio señalaron que, al momento de ser asistida, se encontraba desorientada en tiempo y espacio, lo que dificultó que pudiera explicar cómo había llegado hasta la capital entrerriana.
Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, dialogó con El Once y explicó el operativo que llevaron adelante al conocer la situación: "Como pasa cada vez que alertamos a una persona en situación de calle, tenemos un operativo en el que se entrevista a esa persona, se la atiende y se ve la situación en la que se encuentra". Ríos recordó que años atrás la mediática sufrió un ACV, por lo que será evaluada física y mentalmente para determinar si su condición actual está vinculada a ese episodio previo: "Está en un estado de deterioro y vulnerabilidad muy grande. Le ofrecimos la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente, fue trasladada y pasó la noche normal".
El funcionario detalló que, por el momento, no lograron establecer cómo había llegado Zulma Lobato hasta Paraná ni si tiene algún vínculo en la ciudad: "La idea es poder establecer un vínculo con algún familiar. Hasta el momento no tenemos referencia alguna si vino a la casa de algún familiar o algún conocido en la ciudad de Paraná, o simplemente se tomó un colectivo. El tema es poder resocializar y seguir con sus familiares el proceso de ella, para que pueda ser ubicada", explicó Ríos, a la espera de que algún allegado de la mediática pueda comunicarse con el municipio.