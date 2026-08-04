Tras retirar a su embajador de Argentina, Bullrich pidió que Brasil no se "victimice"

Respecto a las descalificaciones del presidente Javier Milei a su par de Brasil, la ex ministra de Seguridad se diferenció: "Yo hablo con otro tono. El tono me parece que no es como yo me expreso. Acá se está discutiendo de otra cosa. Si hay o no intromisión en la política brasilera".

“Me parece que el Gobierno de Brasil está intentando volver a esta idea nacionalista donde a 'Nosotros no nos insulta nadie'. Y cuando Alberto Fernández dijo que los brasileros venían de la selva Lula se quedó mudo”, recordó la legisladora sobre el episodio que tuvo como protagonista al por entonces presidente del Frente de Todos.

En ese sentido, amplió: “A mi no me gusta el insulto, tampoco me gustan que no reconozcan que Lula ha hecho política para defender su modelo y su proyecto por todo el continente y cuando lo hace el presidente argentino terminan en este conflicto diplomático”.

“Cuando Lula vino a ver a Cristina no hicimos nada. Yo creo que esto se está usando como parte de la campaña”, destacó sobre el Gobierno argentino y vinculó la decisión de Brasil con los resultados de una encuesta que mostraba que los "dos candidatos", Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, "están parejos”.

Al analizar si el conflicto diplomático con Brasil puede tener su correlato en el aspecto económico, Bullrich expresó: “Espero que no y que esto se solucione rápido. Además, el embajador en la Argentina en Brasil es una gran persona, un gran embajador, siempre trató de mantener los vínculos. Hay muchos vínculos entre Argentina y Brasil".

La crítica a Villarruel por habilitar a Fernández Sagasti

Bullrich también se refirió a la habilitación que hizo la presidenta de la Cámara de Senadores a Anabel Fernández Sagasti para que pueda participar de la sesión del jueves 6 de agosto donde en el recinto se tratará la llamada Ley de Tierras. Villarruel autorizó la presencia online de Fernández Sagasti que cursa un embarazo de riesgo de 32 semanas y se encuentra en Mendoza, impedida de viajar.

"Es como autorizar por decreto el cambio de la Constitución. Lo que hizo Villarreal es un mamarracho jurídico", objetó la presidenta del bloque de LLA en el Senado y cuestionó que "en ningún lugar del reglamento dicen que una persona puede votar de manera virtual".

"Para votar hay que cambiar el reglamento. Para cambiar el reglamento tiene que tener un proyecto de cambio del reglamento. En el reglamento dice que hay una sola forma de votar, que es de manera presencial. La señora quiere cambiar eso y no es nadie para autorizarla", planteó.

Además, adelantó que mañana irá a ver a Villarruel para reclamarle por la habilitación: "Se lo voy a decir mañana. La voy a ir a ver. No puede cambiar el reglamento de la Cámara. Está militando para el kirchnerismo claramente", insistió.

A la vez, consideró que de participar Fernández Sagasti de la sesión se trataría de "una senadora trucha" y justificó que "no puede votar de una manera que no dice el reglamento". "No existe. Existió solamente en un periodo de gravedad que fue la pandemia. Hecha por un tiempo determinado, ese tiempo terminó y hoy la única manera de votar es presencial", argumentó.

Entre otras observaciones, advirtió que la única manera de cambiar el reglamento es con "los dos tercios de los integrantes de la Cámara". "Primero tiene que haber un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales", sostuvo y acusó a Villarruel de intentar "torcer la realidad"

"La señora Villarruel no puede de golpe sacar un instrumento para que alguien que va a votar lo que ella quiere, pueda votar online", objetó Bullrich.

En otro pasaje de la entrevista, también adelantó una de las variantes que baraja el Ejecutivo: "Villarruel, hay momentos en los que es presidenta del Senado y hay momentos en los que no es presidenta del Senado. También nosotros tenemos el presidente provisional del Senado (Bartolomé Abdala), que puede ser el presidente provisional del Senado".

Respecto a Abdala, señaló que "puede derogar este decreto cuando no está Villarruel" como presidenta de la Cámara, y aunque remarcó que no "quiere entrar en locuras", advirtió que el oficialismo lo podría "hacer el día que el presidente se va de viaje" y la vicepresidenta lo reemplaza en el Ejecutivo.

El escándalo de Facundo Moyano

La ex ministra de Seguridad se refirió al escándalo que envolvió al ex legislador, Facundo Moyano, quien fue fue recientemente liberado tras permanecer detenido gran parte del día acusado de lesiones y de privación ilegítima de la liberta de su novia Candela Arizaga.

“El caso en concreto es un caso de carácter policial. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el consumo adentro del hogar no se puede penar. Sí hay una pregunta que es de dónde sacó la droga y a quién le compró la droga. Y si hubo o no violencia”, opinó sobre el caso.

Sin embargo, cuestionó "el nivel de vida de los sindicalistas" por estar "muy por encima de lo que debería ser alguien que dirige la vida de trabajadores, que tienen un sueldo medio". "Eso es algo que la Argentina falta investigar. Hay que pedir las declaraciones juradas. Hay que ir a fondo”, exhortó.

“Hay un tema de poder y política y después hay un tema de carácter penal que habrá que investigarlo, tanto en violencia de género como las drogas”, acotó.

Sobre una supuesta protección que tendría Facundo Moyano, al ser hijo del histórico dirigente de la CGT, Hugo Moyano, Bullrich subrayó: “Creo que cada vez están con menos poder, cuando uno piensa en Moyano hace una década, o su hijo con la violencia que ejerció, y los piensa ahora evidentemente siguen teniendo dinero, pero no tienen el mismo poder. Eso le ha hecho mucho bien a la Argentina porque ha bajado el nivel de conflictividad y se han podido lograr cosas importantes como una reforma laboral. Así que no los veo hoy como una amenaza como en otro momento”.

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