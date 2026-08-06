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La lluvia de indirectas de La Joaqui a Luck Ra en su nueva canción: "Preferís la joda y yo..."

La Joaqui plasmó sus sentimientos más profundos en una nueva canción y dejó más de una indirecta para Luck Ra luego de la mediática y dolorosa ruptura.

6 ago 2026, 18:18
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La lluvia de indirectas de La Joaqui a Luck Ra en su nueva canción: Preferís la joda y yo...

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La lluvia de indirectas de La Joaqui a Luck Ra en su nueva canción: "Preferís la joda y yo..."

A una semana de que se hiciera pública la separación de Luck Ra, La Joaqui lanzó una nueva canción junto a Callejero Fino titulada Te Vi, cuya letra fue interpretada por sus seguidores como un verdadero monólogo de indirectas hacia el cantante cordobés.

El lanzamiento llegó en medio de la repercusión por el final de la relación y rápidamente despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Si bien la artista no mencionó en ningún momento a su expareja, muchos fanáticos encontraron en varios de sus versos referencias a la historia de amor que compartieron y a los motivos que derivaron en la ruptura.

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Cabe recordar que la separación se produjo por diferencias en la manera en que ambos proyectaban su futuro. Mientras la cantante de RKT quería casarse, el cuartetero no estaba convencido de dar ese paso y consideraba que, con apenas 27 años, todavía le quedaba mucho camino por recorrer antes de asumir ese compromiso.

Uno de los pasajes que más llamó la atención es cuando La Joaqui canta: "Preferís la joda y yo tus mimos...", una frase que muchos interpretaron como una referencia a esas diferencias que marcaron el final del vínculo. A partir de ese verso, la letra transmite el reclamo de una persona que sintió que el afecto y el compromiso no fueron correspondidos, contraponiendo el valor de los gestos y el amor por encima de lo material.

Por ese motivo, para muchos seguidores, Te Vi funciona como una especie de catarsis musical en la que la artista vuelca sus sentimientos tras la ruptura, dejando entrever el dolor que le provocó el final de la relación con Luck Ra.

Por qué Luck Ra dejó a La Joaqui

Yanina Latorre compartió detalles sobre los días previos a la separación de Luck Ra y La Joaqui y aseguró que la ruptura habría sido un momento muy difícil para la cantante.

Según contó en El Observador, La Joaqui no esperaba el final de la relación y habría quedado muy afectada emocionalmente. "La Joaqui está viviendo un momento del ort..., está muy deprimida", afirmó la conductora.

Del otro lado, sostuvo que Luck Ra estaría preocupado por la repercusión que generó la separación. "Tiene pánico a la cancelación porque lo están hateando mucho", señaló.

Además, Latorre reveló cuál habría sido el motivo que llevó al cantante a tomar distancia. Según su versión, el cordobés sintió que la relación avanzaba hacia un proyecto de vida para el que todavía no estaba preparado. "Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar", explicó.

En ese sentido, agregó: " Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse".

Por último, aseguró que la separación no habría sido sencilla para ninguno de los dos. " Tardó cuatro días en dejarla en Madrid porque no se animaba, no sabía cómo encararla", contó, y agregó: " Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta".

     

 

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