La lluvia de indirectas de La Joaqui a Luck Ra en su nueva canción: "Preferís la joda y yo..."

Por ese motivo, para muchos seguidores, Te Vi funciona como una especie de catarsis musical en la que la artista vuelca sus sentimientos tras la ruptura, dejando entrever el dolor que le provocó el final de la relación con Luck Ra.

Por qué Luck Ra dejó a La Joaqui

Yanina Latorre compartió detalles sobre los días previos a la separación de Luck Ra y La Joaqui y aseguró que la ruptura habría sido un momento muy difícil para la cantante.

Según contó en El Observador, La Joaqui no esperaba el final de la relación y habría quedado muy afectada emocionalmente. "La Joaqui está viviendo un momento del ort..., está muy deprimida", afirmó la conductora.

Del otro lado, sostuvo que Luck Ra estaría preocupado por la repercusión que generó la separación. "Tiene pánico a la cancelación porque lo están hateando mucho", señaló.

Además, Latorre reveló cuál habría sido el motivo que llevó al cantante a tomar distancia. Según su versión, el cordobés sintió que la relación avanzaba hacia un proyecto de vida para el que todavía no estaba preparado. "Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar", explicó.

En ese sentido, agregó: " Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse".

Por último, aseguró que la separación no habría sido sencilla para ninguno de los dos. " Tardó cuatro días en dejarla en Madrid porque no se animaba, no sabía cómo encararla", contó, y agregó: " Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta".