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AUH y SUAF de ANSES en agosto: cuánto y cuándo se cobra

ANSES formalizó los esquemas de pago para las asignaciones familiares por hijo. Las actualizaciones se aplicarán de forma diferenciada según la condición laboral y administrativa de cada titular.

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AUH y SUAF de ANSES en agosto: cuánto y cuándo se cobra

AUH y SUAF de ANSES en agosto: cuánto y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la puesta en marcha del calendario operativo correspondiente a los programas de cobertura para la niñez. A partir de los coeficientes de actualización mensual, las prestaciones por hijo recibirán los reajustes correspondientes en las cuentas sueldo del sistema financiero.

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La reglamentación vigente delimita el alcance de cada cobertura según la inserción en el mercado de trabajo del adulto a cargo, garantizando la asistencia económica mediante depósitos directos.

¿Cómo saber si te corresponde la AUH o el sistema SUAF?

AUH y SUAF de ANSES en agosto: cu&aacute;nto y cu&aacute;ndo se cobra

AUH y SUAF de ANSES en agosto: cuánto y cuándo se cobra

La diferencia entre ambos regímenes depende de la condición laboral del titular registrado en la base de datos de la ANSES:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): corresponde a personas desempleadas, trabajadores informales no registrados, empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales.

  • Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): alcanza a trabajadores en relación de dependencia de empresas privadas o estatales, monotributistas de categorías regulares y titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Para corroborar cuál de los dos regímenes está asignado a tu DNI, podés ingresar a la sección "Mis Asignaciones" dentro de la plataforma Mi ANSES utilizando tu Clave de la Seguridad Social.

¿Cuáles son los montos que perciben la AUH y el SUAF en agosto?

A raíz de la actualización del 1,89% por movilidad, los valores netos de cobro se estructuran de la siguiente forma:

  • AUH: el valor bruto alcanza los $150.848 por menor. Al aplicarse la retención mensual del 20% ($30.169,60) que se acumula para la Libreta anual, el pago directo de bolsillo queda fijado en $120.678,40 netos por hijo.

  • SUAF: el monto varía según los ingresos del grupo familiar (IGF) y la categoría de monotributo. Para el primer tramo de ingresos, la asignación se fija en $75.424 brutos por hijo y se cobras de forma íntegra sin retención del 20%.

¿Qué beneficios adicionales se suman según cada categoría?

Las titulares de la AUH acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar para hijos de hasta 14 años inclusive, con montos de $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos).

En contraposición, los trabajadores encuadrados en el sistema SUAF no perciben la Tarjeta Alimentar, pero no sufren retenciones mensuales sobre sus haberes y cobran la asignación por hijo completa directamente en su cuenta sueldo.

Fechas de cobro: días de pago para AUH y SUAF en agosto de 2026

Las acreditaciones bancarias para ambas prestaciones se despliegan en simultáneo según la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó los montos de AUH y SUAF para agosto, con aumentos del 1,89%.
  • Se detallan los montos netos a cobrar: $120.678 para AUH y desde $75.424 para SUAF, además de la Tarjeta Alimentar para AUH.
  • Las fechas de cobro se organizan por terminación del DNI del titular para agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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