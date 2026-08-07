ANSES confirmó el aumento y bono para jubilados en agosto: cuáles son las fechas de cobro

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿Cuáles son los importes que se acreditan en la cuenta bancaria este mes?

Con la aplicación del 1,89% de aumento por movilidad previsional, el haber básico mínimo asciende a $419.775,92 netos. A este importe se le suma la entrega del bono extraordinario de $70.000, lo que establece un piso total garantizado de $489.775,92 netos de bolsillo para quienes perciben la escala inferior.

En el caso de los jubilados con ingresos superiores al básico pero por debajo del techo garantizado, la ANSES liquida un bono proporcional hasta completar la suma total de $489.775,92. Por su parte, la jubilación máxima ordinaria se fija en $2.824.694,50 brutos.

¿Cómo impacta el feriado nacional en las acreditaciones bancarias?

El esquema de pagos contempla los días no hábiles fijados para el sistema financiero. Debido al feriado nacional del lunes 17 de agosto, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y las operaciones de ventanilla se reanudarán el martes 18 de agosto.

Los titulares que hayan percibido sus haberes en los días previos mantendrán la disponibilidad total de su dinero mediante compras con tarjeta de débito y extracciones electrónicas en la red de cajeros automáticos.

¿Qué documentación se necesita para retirar los haberes en ventanilla?

Para cobrar por caja en la sucursal asignada, el titular debe presentar su DNI físico vigente. Si el trámite lo efectúa un apoderado registrado, se requiere la exhibición del documento de identidad del apoderado y el carnet de acreditación emitido por el organismo previsional.