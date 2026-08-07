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ANSES confirmó el aumento y bono para jubilados en agosto: cuáles son las fechas de cobro

ANSES oficializó la organización de los desembolsos para los jubilados correspondientes al ciclo mensual en curso. Las acreditaciones de haberes y complementos se realizarán de forma escalonada a través de las entidades bancarias.

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ANSES confirmó el aumento y bono para jubilados en agosto: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

ANSES confirmó el aumento y bono para jubilados en agosto: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completó la planificación de las transferencias para los jubilados y pensionados del sistema nacional. Tras confirmarse el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el sistema previsional aplicará la actualización mensual correspondiente sobre las liquidaciones ordinarias.

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El ordenamiento de las fechas busca optimizar la atención operativa en las sucursales bancarias y garantizar la previsibilidad en la acreditación de los fondos en las cuentas sueldo de los beneficiarios.

¿Cuáles son las fechas de cobro y el calendario completo de agosto?

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ANSES confirmó el aumento y bono para jubilados en agosto: cuáles son las fechas de cobro

Para conocer el día exacto de acreditación, los beneficiarios deben guiarse por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona titular. La consulta también se puede realizar de forma personalizada ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección "Cobros".

El cronograma oficial de pagos de las jubilaciones mínimas para este mes se despliega de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿Cuáles son los importes que se acreditan en la cuenta bancaria este mes?

Con la aplicación del 1,89% de aumento por movilidad previsional, el haber básico mínimo asciende a $419.775,92 netos. A este importe se le suma la entrega del bono extraordinario de $70.000, lo que establece un piso total garantizado de $489.775,92 netos de bolsillo para quienes perciben la escala inferior.

En el caso de los jubilados con ingresos superiores al básico pero por debajo del techo garantizado, la ANSES liquida un bono proporcional hasta completar la suma total de $489.775,92. Por su parte, la jubilación máxima ordinaria se fija en $2.824.694,50 brutos.

¿Cómo impacta el feriado nacional en las acreditaciones bancarias?

El esquema de pagos contempla los días no hábiles fijados para el sistema financiero. Debido al feriado nacional del lunes 17 de agosto, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y las operaciones de ventanilla se reanudarán el martes 18 de agosto.

Los titulares que hayan percibido sus haberes en los días previos mantendrán la disponibilidad total de su dinero mediante compras con tarjeta de débito y extracciones electrónicas en la red de cajeros automáticos.

¿Qué documentación se necesita para retirar los haberes en ventanilla?

Para cobrar por caja en la sucursal asignada, el titular debe presentar su DNI físico vigente. Si el trámite lo efectúa un apoderado registrado, se requiere la exhibición del documento de identidad del apoderado y el carnet de acreditación emitido por el organismo previsional.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Pagos de jubilados y pensionados en agosto con aumento y bono.
  • Fechas de cobro: Se organizan según el último número del DNI.
  • Monto total: Mínimo garantizado de $489.775,92 con bono incluido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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