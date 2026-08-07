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El Senado aprobó en general la ley de la propiedad privada, pero tuvo que retirar un capítulo

El proyecto obtuvo media sanción luego de que el oficialismo retirara el capítulo sobre la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Sobre el final del debate también eliminó los cambios en el manejo del fuego. Ahora tiene que ir a Diputados para convertirse en ley.

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El Senado aprobó en general la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto: archivo).

El Senado aprobó en general la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto: archivo).

El Senado dio este viernes a la madrugada media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas que el Poder Ejecutivo considera prioritarias. La votación se produjo tras una extensa sesión y luego de que el oficialismo retirara del proyecto el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Ya sobre el final del debate, también decidió eliminar los cambios en el manejo del fuego.

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El senador de LLA figura como fundador y director de Glocal Terra, una firma dedicada al asesoramiento de inversores y gestión de propiedades rurales en varios países de la región. (Foto: X @joacobl75)

La iniciativa fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había anunciado el martes modificaciones a la propuesta original y planteado reemplazar la liberalización total de la compra de tierras por parte de extranjeros por una ampliación del límite vigente, que pasaría del 15% al 25%. Sin embargo, ante la falta de acuerdos, el capítulo finalmente fue excluido del proyecto.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad es un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Lo mandó en marzo al Congreso y tuvo dictamen de comisiones en mayo, pero su votación fue suspendida cuatro veces porque no estaban garantizados los números para aprobarla.

El Senado rechazó el pedido para devolver el proyecto a comisión

Durante el comienzo de la sesión, el jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, pidió que el proyecto regresara a comisión. El senador argumentó que la versión definitiva del dictamen había sido distribuida recién al mediodía y que eso no había permitido a los legisladores analizar el texto en profundidad antes del debate.

El peronismo intentó que el proyecto volviera a comisión pero el recinto rechazó su pedido. (Foto: archivo).

El peronismo intentó que el proyecto volviera a comisión pero el recinto rechazó su pedido. (Foto: archivo).

La moción fue sometida a votación y no prosperó. Recibió el respaldo de 31 legisladores, mientras que 38 votaron en contra, por lo que el proyecto continuó su tratamiento en el recinto.

Qué decía el capítulo sobre los cambios en el manejo del fuego que retiraron

La norma actual establece que si un bosque nativo, implantado, áreas protegidas o humedales sufrían un incendio accidental o intencional se prohíbe por 60 años cambiar el uso que esas superficies tenían hasta el momento del incendio y también su loteo, fraccionamiento o la creación de cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares o fiscales.

En el caso de zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales la prohibición es por 30 años.

El proyecto del oficialismo solo dejaba firme la restricción para el caso de bosques nativos, de acuerdo a lo ya establecido en la Ley de Bosques.

Los disturbios y la tensión fuera del Congreso

Mientras el Senado debatía el proyecto, la tensión frente al Congreso terminó con al menos 20 manifestantes detenidos por atentado y resistencia. También hubo al menos cuatro efectivos heridos, según informó la Policía Federal Argentina.

La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicales y políticas que rechazaron el tratamiento de la iniciativa y se desarrolló bajo una intensa lluvia. Entre los espacios que participaron estuvieron el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), gremios y distintas agrupaciones políticas.

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Durante la movilización, un grupo minoritario intentó derribar las vallas instaladas frente al Congreso, lo que generó momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Según imágenes difundidas por la prensa, los manifestantes arrojaron objetos y botellas contra los efectivos.

Cerca de las 19.15, las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes que todavía permanecían en Plaza Congreso con gases lacrimógenos y balas de goma. El operativo llevó a los protestantes hasta la zona de 9 de Julio y avenida de Mayo.

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