ANSES y un extra de más de $50.000 para AUH: cómo saber si te corresponde

¿Cómo se cobra el beneficio y qué monto total se percibe por hijo?

El cobro no requiere inscripción previa ni gestión en oficinas de la ANSES. Los $56.897 se depositan de oficio en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito en la que el titular percibe la asignación mensual.

Al unificarse con los demás conceptos, una titular con un hijo menor de 3 años percibirá en su cuenta los $120.678,40 netos de la AUH, el extra de $56.897 por el Plan Mil Días y los $72.250 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un acumulado total de $249.825,40 netos de bolsillo por ese menor.

¿Qué hacer si el menor tiene la edad pero el pago no aparece acreditado?

Si el niño o niña tiene 3 años o menos y el importe no figura en la liquidación mensual, el titular debe revisar la acreditación de datos personales en el portal oficial. Es habitual que el sistema requiera la actualización de la partida de nacimiento o el DNI del menor.

En esos casos, se puede adjuntar la documentación escaneada a través de la sección "Atención Virtual" o solicitar un turno presencial en una delegación de la ANSES para validar el vínculo familiar y habilitar los pagos retroactivos.

Fechas de cobro: días de pago del extra de la AUH en agosto de 2026

La transferencia de este adicional se realiza en la misma jornada estipulada para la cobro de la asignación por hijo: