El supuesto audio filtrado de Martín Menem y las discusiones en el recinto en pleno debate por el DNU

El trasfondo de la Comisión de Juicio Político

La legisladora libertaria se encuentra alejada del partido luego de que se la desconociera, desde abril del año pasado, como presidenta de la Comisión de Juicio Político. El desacuerdo terminó con la expulsión del presidente del bloque de Diputados, Oscar Zago, de LLA y abrió una interna que se mantiene hasta hoy en día.

Al enterarse en el recinto del audio, Pagano interpeló a Menem: “Quisiera saber qué dice su audio, que está circulando por los medios de comunicación, invocando el apellido Pagano; si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el pleno, sería muy interesante porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político y usted aquí, tiene facultades delegadas por este pleno”.

Pagano le reprocha por megáfono al presidente de la Cámara de Diputados (Foto: Reuters)

“Este pleno también precisa explicaciones. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem, usted ha sido elegido por este pleno para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la constitución de la Comisión de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem”, expuso la libertaria.

Justamente, la oposición acusó el miércoles pasado a Martín Menem de aprovechar los golpes entre Zago con el libertario Lisandro Almirón para levantar la sesión y no tratar el siguiente tema relacionado con la Comisión de Juicio Político.

Pagano continuó su descargo y le dijo a Menem: “Si usted considera que no, póngalo y sujete la votación acá al pleno, porque el pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor presidente, las facultades que se atribuye. Usted está en un exceso, cometiendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle porque ¿sabe qué, señor Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista.

Pagano de nuevo contra Menem y las preguntas por la Coalición Cívica

"Ya que están apretando a colegas periodistas, quiero decirles que el audio que circula con la voz de Martín Menem son del día de hoy de un chat de La Libertad Avanza para organizar las cuestiones parlamentarias", comenzó su intervención Pagano y acusó a Menem de ser quien filtró el audio a la prensa: "el mismo viraliza los audios para luego victimizarse y culpar a aquellos del bloque que no les caen bien".

Además, la diputada les avisó a los integrantes del bloque de la Coalición Cívica (CC) de que también estaban nombrados en los audios filtrados: "Hablan de la Comisión de Juicio Político y hablan de Marcela Pagano y dicen que está arreglado con la Coalición Cívica que ustedes desconozcan ese acto. Además, yo no lo puedo creer esto porque la vicepresidenta primera de esa comisión es la honorable diputada Paula Oliveto".

"No se trata de hablar en primera persona, se trata de respetar las instituciones democráticas. Este es el acta firmada por los diputados, 17 diputados de mi propio bloque que dieron en ese momento el quorum y yo fui electa", objetó durante la tarde cuando Silvia Lospennato quedó al mando del recinto.

Ante la ausencia de Menem, Pagano se preguntó: "¿Tendrá algo que esconder? ¿Tendrá miedo él de terminar sentado ahí teniendo que declarar? Porque ahora empiezo a pensar que sí" y dejó fuera de la polémica al presidente Javier Milei, de quien, dijo, "no tiene nada que esconder".

"Pido explicaciones desde mi bloque, quiero que se trabaje limpiamente porque nos votaron para eso, no para ser más de lo mismo. La gente necesita saber qué hay de verdad detrás de esos audios ¿Hay arreglos políticos? Lo quiero escuchar de parte del presidente de la honorable Cámara", exhortó y finalizó: "Lo hago responsable al señor Martín Menem del llamado a la violencia en contra mío, no solo por lo que me pase a mí sino por lo que pueda pasarle a mi hija y a mis padres".