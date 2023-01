Elecciones 2023: el Gobierno destinará más de 800 millones de pesos a la impresión de los padrones

Esos elementos serán utilizados tanto en las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como en las generales y también en una eventual segunda vuelta.

¿Cuándo son las elecciones 2023?

La Sociedad del Estado Casa de Moneda fue la adjudicataria de la contratación por un monto total de 942.134.800 pesos.

De ese número, según se desprende de los documentos oficiales, el principal costo es el de la impresión de 50.500.000 "padrones definitivos auxiliares B/N doble faz 1/1 imágenes y definitivos color simple faz 4/0 imágenes" a un costo unitario de 16,065 pesos: es decir, un total de 811.282.500 pesos en ese ítem.

Aunque aún falta la convocatoria oficial por parte del Poder Ejecutivo, las elecciones primarias se realizarán el domingo 13 de agosto y las generales, el 22 de octubre, de acuerdo a lo que establecen las normas electorales vigentes.

Una encuesta realizada por una prestigiosa universidad ofrece un adelanto de lo que puede ser la competencia electoral de 2023. Se trata del sondeo bimestral que hace la Universidad de San Andrés. Los datos son interesantes porque en cada edición se pregunta exactamente lo mismo, dando menos margen para las dobles interpretaciones.

La última encuesta muestra que el camino a la presidencia estará plagado de incertidumbres en este 2023. No solo porque aún no está definido que espacio va a ganar la elección, sino porque adentro de cada uno de los espacios no está claro quiénes tienen la preferencia de los votantes.

¿Qué espacio prefieren?

Se le preguntó a la gente a qué espacio votaría:

22% dijo que votaría a Juntos por el Cambio

21% al Frente de Todos

10% libertarios

Esto es un empate técnico entre los dos principales partidos. ¡Pero atención! 26% dice que “no sabe” y 4% prefiere no responder. Es decir, en total un 30%, superando por mucho al que encabeza la encuesta. Escenario completamente abierto. Las preferencias se mantienen estables desde julio.