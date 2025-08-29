Elecciones a gobernador en Corrientes: Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti sumaron su apoyo a los hermanos Valdés

El Frente Provincias Unidas hará su primera presentación electoral en listas de diputados y senadores nacionales en los comicios legislativos del 26 de octubre, con la intención de romper la polarización entre el mileísmo y el kirchnerismo a nivel nacional.

Con Corrientes nos une una larga historia de hermandad. Hoy ponemos el foco en mejorar el comercio, abaratar costos y desarrollar un mejor sistema productivo. Tenemos un método: austeridad y eficiencia.



Junto a @gustavovaldesok firmamos hoy el acuerdo para la conexión fluvial… pic.twitter.com/co8fDpo1xo — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) August 28, 2025

Valdés, esperaba a resolver la compulsa en su pago chico con su mentor y principal adversario, Ricardo Colombi, para anunciar su incorporación a la flamante alianza que busca abrir una tercera vía entre la polarización de La Libertad Avanza de Javier Milei con el kirchnerismo a nivel nacional.

Schiaretti, Pullaro y Valdés compartieron la reunión en la Casa de Gobierno, en la que también formó parte el senador nacional Carlos "Camau" Espínola, del peronismo díscolo, flamante aliado de la UCR, luego de no arribar a un acuerdo con La Libertad Avanza de Karina Milei, partido que se presenta solo en las elecciones del domingo, con el diputado libertario Fernando Almirón como candidato a gobernador.

Todos se sumaron al acto que los hermanos Valdés convocaron en el club San Martín, de la capital provincial, el último antes de que rija la veda electoral, que se extenderá desde este viernes hasta el cierre de los comicios del domingo.