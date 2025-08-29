En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Corrientes
Elecciones 2025

Elecciones a gobernador en Corrientes: Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti sumaron su apoyo a los hermanos Valdés

La provincia de Corrientes elige gobernador este domingo 31 de agosto, en una pulseada con final abierto y el desembarco de figuras nacionales para los actos de cierre. Schiaretti y Pullaro se mostraron con Valdés en Corrientes.

El gobernador de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y su hermano y candidato a sucederlo en las elecciones del domingo, recibieron el apoyo de los gobernadores y referentes del nuevo frente Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro y juan Schiaretti. Foto Provincias unidas.

Las elecciones en Corrientes para elegir nuevo gobernador el próximo domingo 31 de agosto acaparan la atención de la política este jueves, con el desembarco de diversos referentes nacionales para apoyar a sus respectivos candidatos en los actos de cierre de campaña.

Karina Milei y Martín Menem acompañaron al candidato a gobernador de LLA en un cierre de campaña empañado  por nuevos incidentes. Foto LLA

En ese marco el candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti (Provincias Unidas), el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el senador nacional Carlos Camau Espínola, desembarcaron este jueves en resistencia, para compartir una última foto antes de la puja electoral de este domingo con el actual gobernador, Gustavo Valdés y su hermano Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y candidato a sucederlo con el sello del oficialismo local, Vamos Corrientes.

El mandatario local, Gustavo Valdés recibió en la Casa de Gobierno a Schiaretti, a Pullaro y al senador nacional Carlos Camau Espínola, entre otros dirigentes.

Gustavo Valdés con Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro sobre el cierre de campaña en Corrientes. Foto Provincias Unidas.

Tanto Pullaro como Schiaretti forman parte de Provincias Unidas, el frente electoral nacional que integran junto con otros gobernadores enfrentados por las políticas de ajuste con el gobierno nacional, como Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Chubut).

El Frente Provincias Unidas hará su primera presentación electoral en listas de diputados y senadores nacionales en los comicios legislativos del 26 de octubre, con la intención de romper la polarización entre el mileísmo y el kirchnerismo a nivel nacional.

Valdés, esperaba a resolver la compulsa en su pago chico con su mentor y principal adversario, Ricardo Colombi, para anunciar su incorporación a la flamante alianza que busca abrir una tercera vía entre la polarización de La Libertad Avanza de Javier Milei con el kirchnerismo a nivel nacional.

Schiaretti, Pullaro y Valdés compartieron la reunión en la Casa de Gobierno, en la que también formó parte el senador nacional Carlos "Camau" Espínola, del peronismo díscolo, flamante aliado de la UCR, luego de no arribar a un acuerdo con La Libertad Avanza de Karina Milei, partido que se presenta solo en las elecciones del domingo, con el diputado libertario Fernando Almirón como candidato a gobernador.

Todos se sumaron al acto que los hermanos Valdés convocaron en el club San Martín, de la capital provincial, el último antes de que rija la veda electoral, que se extenderá desde este viernes hasta el cierre de los comicios del domingo.

