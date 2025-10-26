Sergio Massa votó en Tigre y definió a las legislativas 2025 como "una elección crucial"

En ese sentido, consideró que estos comicios permiten “medir el acompañamiento social y político” de la gestión del Gobierno libertario. “Tenemos que ratificar el camino que elegimos el 7 de septiembre. Fue una fecha importante”, remarcó.

Massa sostuvo qué se debe hacer en el día a la votación: “Mañana nos tenemos que levantar y seguir trabajando. Una elección no es más que un test de acompañamiento. Tenemos que construir una agenda de qué queremos como país”.

La importancia de la unidad

El ex jefe de Gabinete coincidió con las declaraciones del candidato a diputado nacional Juan Grabois y destacó el valor de que el peronismo haya logrado presentar una lista de unidad. “Hay que sumar ideas y, desde las diferencias, siempre se construye mayor fortaleza en las decisiones”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto como herramienta para avanzar en objetivos comunes. “La unión hace a la fuerza, y eso no es solo un tema política. El trabajo conjunto siempre es muy importante. Tenemos que tratar de construir una agenda no solamente vinculada a lo que no queremos, sino a lo que queremos como país", concluyó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el diálogo entre los distintos sectores y subrayó que “la estabilidad institucional y económica depende de que todos los espacios contribuyan con responsabilidad”.

Luego de almorzar con su familia en Tigre, el dirigente anticipó que viajará a La Plata para seguir el escrutinio junto a referentes de su espacio político.