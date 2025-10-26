En vivo Radio La Red
Actualidad
Javier Milei
Urna
Elecciones 2025

Desde el "mini" Milei a sorpresas en las urnas: cuáles fueron las perlitas de las elecciones

En una nueva jornada democrática, se destacaron diferentes hechos de color como el logo alusivo de Google a los comicios y la parada de Karina Milei en una estación de servicio.

Cuáles fueron las perlitas de las elecciones. 

Cuáles fueron las perlitas de las elecciones. 

Los argentinos votan este domingo 26 de octubre para renovar el Congreso Nacional y, como en cada jornada electoral, no faltaron las perlitas: desde el doodle de Google que homenajea la democracia, hasta el “mini Milei” que sorprendió en la UTN y el error de la madre del Presidente, que llegó a votar con el documento equivocado.

Leé también Javier Milei votó en las elecciones legislativas con un fuerte operativo de seguridad y sin dar declaraciones
Votó el presidente Javier Milei: así fue el recibimiento de la gente en las elecciones legislativas 2025. (Foto: Reuters)

El buscador más usado del mundo celebró la jornada democrática con un doodle alusivo a las elecciones legislativas argentinas 2025, en las que se eligen 127 diputados y 24 senadores. Además, Google acompañó el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), que se utiliza por primera vez en estos comicios.

Horas antes de la apertura de los comicios, la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini ordenó modificar dos sedes de votación en la Ciudad de Buenos Aires por problemas estructurales.

Según fuentes judiciales, se detectó desprendimiento de mampostería y cortes eléctricos en el Instituto Gascón (Serrano 1261) y el Instituto Gascón SUM (Gurruchaga 1254). Por esa razón, las mesas 6752 a 6756 fueron trasladadas a la Escuela N.º 23 “Dr. José María Bustillo” (Thames 1361), mientras que las 6757 a 6761 se reubicaron en el Instituto Marie Manoogian (Armenia 1338).

SRQDF4EUYZGB5HUA3TQNEQUO2Y
Mar&iacute;a Romilda Servini orden&oacute; modificar dos sedes de votaci&oacute;n en la Ciudad de Buenos Aires por problemas estructurales.

María Romilda Servini ordenó modificar dos sedes de votación en la Ciudad de Buenos Aires por problemas estructurales.

La Justicia dispuso un servicio policial de custodia y orientación para informar a los votantes sobre el cambio de última hora.

El “mini Milei” y la escala en la Axion

El presidente Javier Milei votó en la UTN Medrano, acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras sufragar, saludó a la militancia libertaria que lo esperaba en la puerta y se llevó una sorpresa: una pareja presentó a su hijo, peinado y vestido igual que él. “Es un mini Milei”, gritaron entre risas.

Minutos antes de llegar, la comitiva presidencial se detuvo en una estación de servicio Axion sobre la avenida del Libertador y Salguero, en Palermo. Vecinos registraron el momento y especularon con que Karina habría comprado los bombones que luego llevó a su mesa de votación en Vicente López.

image (31)
El doodle de Google que homenajea la democracia.

El doodle de Google que homenajea la democracia.

La madre de Milei se confundió de documento y no pudo votar

Otra de las perlitas del día tuvo como protagonista a Alicia Luján Lucich, la madre del Presidente. La mujer llegó temprano a su mesa en Vicente López, pero no pudo emitir su voto porque llevó la licencia de conducir en lugar del DNI.

Me confundí de plástico”, explicó entre risas ante los periodistas. Finalmente, regresó a su casa para buscar el documento correcto. El episodio generó confusión entre los cronistas, que en un primer momento creyeron que se trataba de la llegada de Karina Milei, por el fuerte operativo de seguridad que la acompañaba.

Fiscales, cábalas y sorpresas en las urnas

El exjefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, sorprendió al presentarse como fiscal de La Libertad Avanza, el espacio oficialista. “A las 9 de la mañana ya votó el 3% del padrón en mi mesa”, escribió en redes sociales.

También participó como fiscal el ministro de Salud, Mario Lugones, quien publicó un mensaje celebrando la jornada: “Hoy votamos por el futuro. Sabemos que falta mucho, pero por primera vez tomamos un rumbo distinto”.

ZJY6RILTJRAM3E2DXKKNFKLROA
Ricardo Alfons&iacute;n vot&oacute; con su nieta Foto: Instagram.&nbsp;

Ricardo Alfonsín votó con su nieta Foto: Instagram.

En Córdoba, el exgobernador Juan Schiaretti votó sin su tradicional campera roja y explicó entre risas que el calor lo obligó a cambiarla por una chomba del mismo color. “Argentina no se va a desbarrancar mañana si pierde el Gobierno”, señaló.

En Chascomús, Ricardo Alfonsín votó junto a su nieta Charo, en la misma escuela donde lo hacía su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, y rememoró la tradición familiar.

Mientras tanto, en el PRO, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani compartieron el clásico desayuno político con el titular del partido, Maximiliano Ferraro, y el exdiputado Fernando Sánchez.

