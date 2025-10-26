Desde el "mini" Milei a sorpresas en las urnas: cuáles fueron las perlitas de las elecciones

SRQDF4EUYZGB5HUA3TQNEQUO2Y María Romilda Servini ordenó modificar dos sedes de votación en la Ciudad de Buenos Aires por problemas estructurales.

La Justicia dispuso un servicio policial de custodia y orientación para informar a los votantes sobre el cambio de última hora.

El “mini Milei” y la escala en la Axion

El presidente Javier Milei votó en la UTN Medrano, acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras sufragar, saludó a la militancia libertaria que lo esperaba en la puerta y se llevó una sorpresa: una pareja presentó a su hijo, peinado y vestido igual que él. “Es un mini Milei”, gritaron entre risas.

Minutos antes de llegar, la comitiva presidencial se detuvo en una estación de servicio Axion sobre la avenida del Libertador y Salguero, en Palermo. Vecinos registraron el momento y especularon con que Karina habría comprado los bombones que luego llevó a su mesa de votación en Vicente López.

image (31) El doodle de Google que homenajea la democracia.

La madre de Milei se confundió de documento y no pudo votar

Otra de las perlitas del día tuvo como protagonista a Alicia Luján Lucich, la madre del Presidente. La mujer llegó temprano a su mesa en Vicente López, pero no pudo emitir su voto porque llevó la licencia de conducir en lugar del DNI.

“Me confundí de plástico”, explicó entre risas ante los periodistas. Finalmente, regresó a su casa para buscar el documento correcto. El episodio generó confusión entre los cronistas, que en un primer momento creyeron que se trataba de la llegada de Karina Milei, por el fuerte operativo de seguridad que la acompañaba.

Fiscales, cábalas y sorpresas en las urnas

El exjefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, sorprendió al presentarse como fiscal de La Libertad Avanza, el espacio oficialista. “A las 9 de la mañana ya votó el 3% del padrón en mi mesa”, escribió en redes sociales.

También participó como fiscal el ministro de Salud, Mario Lugones, quien publicó un mensaje celebrando la jornada: “Hoy votamos por el futuro. Sabemos que falta mucho, pero por primera vez tomamos un rumbo distinto”.

ZJY6RILTJRAM3E2DXKKNFKLROA Ricardo Alfonsín votó con su nieta Foto: Instagram.

En Córdoba, el exgobernador Juan Schiaretti votó sin su tradicional campera roja y explicó entre risas que el calor lo obligó a cambiarla por una chomba del mismo color. “Argentina no se va a desbarrancar mañana si pierde el Gobierno”, señaló.

En Chascomús, Ricardo Alfonsín votó junto a su nieta Charo, en la misma escuela donde lo hacía su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, y rememoró la tradición familiar.

Mientras tanto, en el PRO, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani compartieron el clásico desayuno político con el titular del partido, Maximiliano Ferraro, y el exdiputado Fernando Sánchez.