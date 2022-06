Elisa Carrió comparó a a Javier Milei con Hitler y estalló la interna en Juntos por el Cambio

Además, cuestionó las ideas y poderes detrás del fenómenos de derecha: "Él no está solo. Detrás de él hay grupos que operan en todo el mundo. Son grupos muy poderosos, de extremos religiosos incluso, que están tratando de generar un orden mundial profundamente autoritario, no inclusivo, contrario a los derechos humanos y a favor de la eliminación de los pobres".

Javier Milei le contestó a Carrió tras compararlo con Hitler

Javier Milei salió a responderle desde Colombia, adonde viajó para brindar exposiciones y presentar su libro. “Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad".

Y agregó: "Quizás podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema”.

Criticas en JxC a Carrió tras comparar a Milei con Hitler

El diputado nacional Waldo Wolff fue uno de los referentes de Juntos por el Cambio que se manifestó en contra de los dichos de Lilita Carrió: “No Carrió. Lamento y repudio. Javier Milei, con quién me solidarizo, es un actor de la democracia y no coincidir con él no justifica esta expresión”.

Por su parte, el legislador neuquino Francisco Sánchez expresó que "estoy dentro de Juntos por el Cambio, pero me despego totalmente de los delirios que declara Carrió. No representa a nadie, se puso cada vez más marginal”.