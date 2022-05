Elisa Carrió le respondió a Cristina Kirchner por sus críticas a la boleta única: "Quiere fraude electoral".

A su criterio, el proyecto impulsado por la oposición que fue aprobado esta semana para ser tratado en comisión "es la única posibilidad de que todos los candidatos tengan igualdad de oportunidades".

Por otra parte, Carrió acusó a Cristina Kirchner de intentar llevar adelante "un golpe de estado" al gobierno de Alberto Fernández.

"Además (desde el kirchnerismo) propician un montón de medidas económicas, como esta moratoria previsional, con lo que buscan desfinanciar todavía más al Gobierno, ya fundieron a la Anses, y quieren generar inflación sin medida", advirtió.

"Es una toma del gobierno, pero los gobiernos no se toman, esto se llama golpe de estado, es decir, una pelea de facciones dentro de un gobierno", definió Carrió.

¿Qué dijo Cristina Kirchner sobre la boleta única?

En su presentación en Chaco, Cristina Kirchner criticó a la oposición por impulsar un proyecto de boleta única de papel para las elecciones de 2023. La ex presidenta consideró que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita".

"¿Estos tipos en qué están? boleta única", afirmó la titular del Senado e ironizó: "Yo diría 'boleta oculta' porque es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde solo se conoce el primer candidato".

"Vos votás una lista de diputados como si fuera una ristra de chorizos o de ajos, pero no sabes si hay chorizos, si hay ajos, no sabés", agregó.