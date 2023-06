Elisa Carrió: "El lado oscuro de Mauricio Mauricio juega para que Juntos por el Cambio pierda"

En este sentido, Carrió indicó ser consciente de que “viene un año negro para la Argentina” y que la coalición necesita avanzar con “una alianza mayor”, con “gente valiosa del peronismo" que se puede incorporar. "Ese era el criterio de Macri”, sostuvo.

Embed

Juntos por el Cambio: Carrió apuntó contra Mauricio Macri y su "lado oscuro"

elisa-carrio.MUERTEjpg.webp Elisa Carrió volvió a disparar contra Mauricio Macri (Foto: archivo).

“A Mauricio yo lo conozco mucho y lo acompañé hasta el final (de su mandato presidencial). Cuando quedó solo, la que estuvo con él fui yo. Mauricio tiene un lado claro y otro oscuro. El oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, a tal punto que Luis Etchevehere ( ex Presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) es el candidato de Javier Milei en Entre Ríos”, señaló.

Respecto a la nueva interna por la posibilidad de sumar al gobernador cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, manifestó: "El PRO, que es el que está generando todo el conflicto, tiene que reunir a su junta y decidir. La apertura con Schiaretti me la pidió Mauricio Macri, de la apertura con (el diputado José Luis) Espert también hablaba él, ahora no. ¿Qué quiere? ¿Que pierda Patricia (Bullrich)?”.

En la misma línea, Carrió apuntó: "Supongamos que Patricia (Bullrich) gane la interna. ¿Será Macri la Cristina Kirchner de Patricia? Mauricio está haciendo daño, que pare, hay que garantizar la unidad".

La dirigente opositora consideró también que el ex presidente decidió no competir este año por una candidatura “porque no ganaba, y eso también le pasó a Menem, porque si hubiera tenido el 60% de legitimidad, hubiera vuelta a reformar la Constitución”.

Carrió descartó una ruptura en Juntos por el Cambio

En otro tramo de sus declaraciones a TN, Carrió descartó que se fracture el espacio de Juntos por el Cambio, y fundamentó: "No, porque dos tercios estamos de acuerdo. Lo que tiene que haber es una reunión de la Junta del PRO, que es el partido que tiene conflictos y es el partido que nos llevó a este desastre".