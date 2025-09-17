Emiliano Yacobitti habló tras el rechazo al veto universitario: "Los diputados escucharon los reclamos"

Embed

“Caputo es ministro de Economía y tiene todos los datos a su disposición. Pretender agredir a los que piensan distinto está mal. Por eso me enojé y le mostré mi recibo de sueldo, pero prefiero dejarlo ahí”, dijo.

El duro cruce entre Luis Caputo y Emiliano Yacobitti

El cruce comenzó con un tuit de Caputo, quien afirmó que Yacobitti ganaba $18 millones por su rol en la UBA. “Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos”, escribió el funcionario, y agregó: “Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”.

Yacobitti respondió con firmeza en la red social X: “Ahora no solo ratifico que (Caputo) no tiene empatía, sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo”.

Embed Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca.

Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

El vicerrector publicó dos recibos de agosto 2025: uno por su cargo en el Rectorado y Consejo Superior de la UBA por $1.817.751,34 netos, y otro como docente en la Facultad de Ciencias Económicas por $461.090,95 en mano.

“Lo que pasó acá fue que, para desviar la discusión, se intentó hacer una campaña para ensuciar a quienes estábamos defendiendo a las universidades”, señaló en declaraciones a este medio.