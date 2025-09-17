Emiliano Yacobitti habló tras el rechazo al veto universitario: "Los diputados escucharon los reclamos"

“Caputo es ministro de Economía y tiene todos los datos a su disposición. Pretender agredir a los que piensan distinto está mal. Por eso me enojé y le mostré mi recibo de sueldo, pero prefiero dejarlo ahí”, dijo.
El duro cruce entre Luis Caputo y Emiliano Yacobitti
El cruce comenzó con un tuit de Caputo, quien afirmó que Yacobitti ganaba $18 millones por su rol en la UBA. “Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos”, escribió el funcionario, y agregó: “Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”.
Yacobitti respondió con firmeza en la red social X: “Ahora no solo ratifico que (Caputo) no tiene empatía, sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo”.
El vicerrector publicó dos recibos de agosto 2025: uno por su cargo en el Rectorado y Consejo Superior de la UBA por $1.817.751,34 netos, y otro como docente en la Facultad de Ciencias Económicas por $461.090,95 en mano.
“Lo que pasó acá fue que, para desviar la discusión, se intentó hacer una campaña para ensuciar a quienes estábamos defendiendo a las universidades”, señaló en declaraciones a este medio.