Política
Veto
UBA
Repercusiones

Emiliano Yacobitti habló tras el rechazo al veto universitario: "Los diputados escucharon los reclamos"

El vicerrector de la UBA contó cómo vivieron el último año su relación con el Gobierno. “Nos fueron desfinanciando y nunca nos llamaron para dialogar”, comentó.

Emiliano Yacobitti habló tras el rechazo al veto universitario. 

Emiliano Yacobitti habló tras el rechazo al veto universitario. 

Tras el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos de Javier Milei, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti dijo que ahora “esperamos que el Senado lo rectifique y que el gobierno entienda que los salarios están por debajo de la línea de pobreza”. A su vez, reconoció: “Nos fueron desfinanciando y nunca nos llamaron para dialogar”.

En A24, el vicerrector de la UBA destacó: “Es verdad que no es de ahora la pérdida del poder adquisitivo”, y agregó que no buscan un golpe de estado: “Si alguno busca el mal del Gobierno depende de cada uno, esta fue una manifestación ciudadana”.

Consultado sobre la votación en Diputados que rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, Yacobitti destacó que la primera sensación fue de “alivio y agradecimiento. Para todo el sistema universitario, el hospital Garrahan y la sociedad en general es muy importante que tanto los diputados nos hayan escuchado”.

En diálogo con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, Yacobitti respondió a las acusaciones del ministro de Economía Luis Caputo, quien lo había señalado por presuntos sueldos millonarios en medio de la discusión por el financiamiento universitario.

“Caputo es ministro de Economía y tiene todos los datos a su disposición. Pretender agredir a los que piensan distinto está mal. Por eso me enojé y le mostré mi recibo de sueldo, pero prefiero dejarlo ahí”, dijo.

El duro cruce entre Luis Caputo y Emiliano Yacobitti

El cruce comenzó con un tuit de Caputo, quien afirmó que Yacobitti ganaba $18 millones por su rol en la UBA. “Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos”, escribió el funcionario, y agregó: “Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”.

Yacobitti respondió con firmeza en la red social X: “Ahora no solo ratifico que (Caputo) no tiene empatía, sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo”.

El vicerrector publicó dos recibos de agosto 2025: uno por su cargo en el Rectorado y Consejo Superior de la UBA por $1.817.751,34 netos, y otro como docente en la Facultad de Ciencias Económicas por $461.090,95 en mano.

Lo que pasó acá fue que, para desviar la discusión, se intentó hacer una campaña para ensuciar a quienes estábamos defendiendo a las universidades”, señaló en declaraciones a este medio.

