El mapa con el corte de calles por la marcha federal universitaria en Congreso contra el veto de Milei

“El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y profesionales del Hospital Garrahan acordaron confluir en una gran manifestación nacional el día que la Cámara de Diputados trate los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario”, indicó la semana pasada una de las organizaciones convocantes.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 16.53.14

Los rectores también cuestionaron el monto previsto para el sistema en el presupuesto 2026, al considerar que “consolida el ajuste”. Según anunció Milei en cadena nacional, la partida para universidades será de 4,8 billones de pesos, pero el CIN advirtió que, si la inflación supera el 10,1 % estimado en el proyecto oficial, la cifra quedará corta frente a los 7,3 billones que, según los rectores, necesita el sector.

Entre las organizaciones estudiantiles, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) se concentrará a las 14.30 en Plaza Houssay para marchar hacia el Congreso, mientras que la FUA lo hará directamente en la plaza frente al Palacio Legislativo sin determinar un punto de partida. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los gremios de la CGT y la CTA se reunirán a partir de las 14 en Avenida de Mayo y San José.

El acto también sumará columnas políticas. El Movimiento Derecho al Futuro, alineado con Axel Kicillof, convocó desde la sede de Madres de Plaza de Mayo (Hipólito Yrigoyen 1584) a las 14.30. La Cámpora confirmó su adhesión a partir de las 15 sin definir un punto de encuentro, mientras que el Frente de Izquierda comenzará su marcha al mediodía desde Montevideo y Rivadavia.

La Unión Cívica Radical (UCR) prevé salir desde el comité nacional, en Alsina y Entre Ríos, aunque podría trasladar el encuentro al local de Tucumán 1660 si los vallados complican el acceso. La Coalición Cívica y Volvamos también participarán, aunque hasta anoche no habían precisado su lugar de concentración.

Movilizaciones en las provincias

Si bien el epicentro será el Congreso, en varias ciudades del país habrá actos en respaldo a las universidades públicas y en rechazo al veto, al replicar el reclamo en defensa del presupuesto y los salarios del sector.

Santa Fe: habrá una concentración en la Plaza San Martín, de Rosario, a las 16. Una hora más tarde, comenzará la marcha hasta Puerto Joven, donde a las 17.30 se realizará un acto y transmitirá la sesión de la Cámara baja en la que se tratará el veto presidencial.