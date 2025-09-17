Encuesta: el 65% de la gente cree que diputados deberían rechazar el veto de Milei por las universidades

image

Universidad pública: ¿a favor o en contra?

El 88,9% de los encuestados tiene una visión positiva de la universidad pública argentina, mientras que solo el 8,5% la evalúa de forma negativa. Las principales representaciones asociadas son "igualdad de oportunidades" (63,1%) y "excelencia académica y formación de profesionales" (62,5%).

El 94,1% considera que la universidad pública es importante para el desarrollo nacional, destacando su rol en la formación de profesionales, la generación de conocimiento, la igualdad de oportunidades y el prestigio internacional.

Más de la mitad (57,6%) cree que la universidad argentina es mejor que la mayoría de las de la región, mientras que un 26% la sitúa en un nivel similar.

Entre las principales consecuencias del veto, el 48,4% teme el cierre de carreras y el 47,4% anticipa la salida de docentes e investigadores, según la consulta. Además, el 38,2% advierte un posible deterioro de la infraestructura y el 37,5% prevé una menor matrícula estudiantil.

Solo un 15,6% cree que no pasará nada o que no habrá consecuencias significativas, mientras que el resto manifiesta algún grado de preocupación por el impacto.

El apoyo al financiamiento estatal de la universidad no solo es mayoritario sino también transversal, con un 83,6% de acuerdo frente a un 13,4% que se opone. Dentro de ese apoyo, un 55,4% lo manifiesta como "muy de acuerdo".

Para la mayoría, el rol del Estado en este ámbito está asociado a garantizar derechos y sostener un sistema que permite movilidad social y desarrollo nacional, según se desprende de las representaciones sociales relevadas.

El debate en Diputados

Diputados debatirá en la tarde del miércoles el veto que impuso Milei a la ley de financiamiento universitario. Milei necesita 86 votos para garantizar el veto e impedir que la ley entre en vigencia. Durante la votación anterior de la ley, apenas habían conseguido 75 votos de rechazo, por lo que le faltarían 11 en caso de que todos los legisladores voten.

En caso de que Diputados insista en la ley de financiamiento, el Senado deberá tratar el veto. Por la composición de la Cámara alta, se descuenta que ahí el resultado también va a ser adverso para el Gobierno.