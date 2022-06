En su última entrevista, Matías Kulfas cargó contra "gente cercana" a Cristina Kirchner

En ese chat se responsabilizaba a "los funcionarios de Cristina" por las condiciones de contratación para las cañerías del gasoducto y se los acusaba de "armar un pliego de licitación a la medida de Techint".

Qué dijo Matías Kulfas en la entrevista radial

Horas antes de que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia, Matías Kulfas brindó una entrevista en la que cargó contra los funcionarios cristinistas.

"Para ser bien claros, es IEASA la empresa que hace la licitación y la que establece las condiciones en que eso ocurre. Hay un objetivo que es que se produzcan mayor cantidad de caños en el país y obtener el máximo provecho y en eso estamos trabajando. Está establecido en la que liquidas dentro de la licitación", aseguró el viernes por la noche el entonces ministro.

Ante la pregunta sobre unas chapas para el Gasoducto que Techint traería de su planta e Brasil, Matías Kulfas se despegó del asunto: "Les vuelvo a decir, la empresa que licita es IEASA, que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Ahí están establecidas las condiciones".

"Hace unos días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelve a producir chapa naval, esa chapa perfectamente se puede usar para construir gasoductos, tiene que ver con la manera con la que se establece la licitación y se desarrolla la obra", criticó al aire el ex ministro.

El Off de la discordia

Por si quedaban dudas de lo que había querido decir Kulfas en la entrevista, durante la madrugada del sábado la cartera que el conducía difundió un mensaje en off the record a los periodistas en el que no dejaban dudas del mensaje.

“La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint", comenzaba el mensaje que hicieron público distintos periodistas políticos.

Cuando el off the record ya tomó estado público, Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y Cristina Kirchner emitieron fuertes comunicados contra el responsable de Desarrollo Productivo.

Con la manzana rodeada, Alberto Fernández emitió un mensaje repudiando lo ocurrido y le pidió a renuncia a Matías Kulfas, generando así la salida de otro de sus funcionarios más cercanos.