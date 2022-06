El presidente, Alberto Fernández, le pidió la renuncia al ministro Matías Kulfas

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.

En su descargo, la ex mandataria citó un tweet de la empresa Energía Argentina que publicó un comunicado para desarticular una noticia que circuló en las últimas horas.

Kulfas.jpg Matías Kulfas acordó con CAME algunos lineamientos para la promoción de los Centros Comerciales Abiertos en todo el país.

"A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", expresó el mensaje.

En el texto difundido por la empresa de energía se muestra una captura del mensaje que impulsó la presunta operación. Es una "información en OFF" que, según Energía Argentina, fue emitida "desde el Ministerio de Producción a distintos periodistas".

En la imagen, se ve un mensaje en off dirigido a periodistas del ministerio de Producción que arranca: "La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint".

"Es IEASA, con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor", continúa el texto se habría enviado desde Desarrollo Productivo a diferentes periodistas.

Noticia en desarrollo...