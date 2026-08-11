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ALERTA DE CANCILLERÍA

El Gobierno nacional advirtió por falsas campañas de donaciones para colaborar con Colombia tras el terremoto

El canciller Pablo Quirno alertó sobre publicaciones que circulan por redes sociales y teléfonos celulares con supuestos puntos de recolección de ayuda en Buenos Aires y La Plata. El Gobierno pidió no entregar dinero, donaciones ni datos personales y anticipó una denuncia penal.

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El canciller alertó sobre publicaciones que circulan por redes sociales con supuestos puntos de recolección de ayuda. (Foto: archivo)

El canciller alertó sobre publicaciones que circulan por redes sociales con supuestos puntos de recolección de ayuda. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional advirtió sobre la circulación de publicaciones falsas que utilizan el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia para solicitar donaciones y datos personales. Los mensajes difundidos por redes sociales y teléfonos celulares incluyen supuestos centros de acopio de mercadería en distintos puntos de Buenos Aires y La Plata que no fueron habilitados por las autoridades.

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En ese marco, el canciller Pablo Quirno denunció la maniobra y aseguró que las publicaciones buscan confundir a la ciudadanía para obtener dinero en nombre de la asistencia a las víctimas del terremoto.

“Circulan posteos por celulares y redes sociales que son FALSOS”, señaló el funcionario, quien difundió una de las piezas con direcciones y números de contacto atribuidos falsamente al Gobierno argentino.

Quirno recordó que cualquier información relacionada con la ayuda a Colombia será comunicada únicamente por los canales oficiales de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Seguridad Nacional. Además, anticipó que desde Cancillería se realizará la denuncia penal correspondiente.

Qué dicen las falsas publicaciones

Una de las piezas que circuló en redes sociales presenta a Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como integrantes de un supuesto “equipo de gestión designado por el Gobierno argentino”. El material incluye direcciones y números de WhatsApp correspondientes a los barrios porteños de Belgrano y Recoleta, además de un punto ubicado en La Plata.

Frente a esta situación, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad pidieron a la población no compartir los mensajes ni entregar donaciones o información personal en los lugares mencionados. Según señalaron ambas carteras, la maniobra se aprovecha de la tragedia que atraviesa Colombia.

“Se recuerda que toda la información será brindada exclusivamente a través de los canales oficiales de ambos Ministerios”, expresó Quirno.

Las autoridades también indicaron que mantienen contacto con el Gobierno colombiano y que transmitieron la disposición del país para brindar la asistencia que sea necesaria.

La situación en Colombia tras el terremoto

El terremoto fue considerado por el Servicio Geológico Colombiano como el más potente registrado en el país durante la última década. Según informó el presidente Abelardo de la Espriella, el desastre dejó al menos 250 muertos.

Además, se contabilizaron 1136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8357 viviendas averiadas y 807 centros educativos afectados.

Ante la magnitud de los daños, de la Espriella declaró el desastre nacional y quedó al frente del Puesto de Mando Unificado, desde donde coordina la respuesta de emergencia.

Las autoridades argentinas transmitieron la disposición del país para brindar la asistencia que sea necesaria. (Foto: Reuters)

Las autoridades argentinas transmitieron la disposición del país para brindar la asistencia que sea necesaria. (Foto: Reuters)

Ayuda internacional para los damnificados

Estados Unidos anunció el envío de un equipo especializado en respuesta ante desastres para colaborar con las autoridades colombianas.

México, por su parte, prepara un contingente integrado por 255 militares especializados en tareas de búsqueda y rescate, además de toneladas de ayuda humanitaria. El envío se concretará cuando Colombia lo solicite formalmente, según informó el secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo.

En pocas palabras

  • Gobierno nacional advirtió por falsas campañas de donaciones para ayudar a Colombia tras el terremoto.
  • El canciller Pablo Quirno denunció maniobras para obtener dinero y datos personales de ciudadanos.
  • Se pide a la población no entregar donaciones ni información personal en puntos de recolección no oficiales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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