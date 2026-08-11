El Gobierno nacional advirtió por falsas campañas de donaciones para colaborar con Colombia tras el terremoto

Qué dicen las falsas publicaciones

Una de las piezas que circuló en redes sociales presenta a Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como integrantes de un supuesto “equipo de gestión designado por el Gobierno argentino”. El material incluye direcciones y números de WhatsApp correspondientes a los barrios porteños de Belgrano y Recoleta, además de un punto ubicado en La Plata.

Frente a esta situación, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad pidieron a la población no compartir los mensajes ni entregar donaciones o información personal en los lugares mencionados. Según señalaron ambas carteras, la maniobra se aprovecha de la tragedia que atraviesa Colombia.

“Se recuerda que toda la información será brindada exclusivamente a través de los canales oficiales de ambos Ministerios”, expresó Quirno.

Las autoridades también indicaron que mantienen contacto con el Gobierno colombiano y que transmitieron la disposición del país para brindar la asistencia que sea necesaria.

La situación en Colombia tras el terremoto

El terremoto fue considerado por el Servicio Geológico Colombiano como el más potente registrado en el país durante la última década. Según informó el presidente Abelardo de la Espriella, el desastre dejó al menos 250 muertos.

Además, se contabilizaron 1136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8357 viviendas averiadas y 807 centros educativos afectados.

Ante la magnitud de los daños, de la Espriella declaró el desastre nacional y quedó al frente del Puesto de Mando Unificado, desde donde coordina la respuesta de emergencia.

Las autoridades argentinas transmitieron la disposición del país para brindar la asistencia que sea necesaria. (Foto: Reuters)

Ayuda internacional para los damnificados

Estados Unidos anunció el envío de un equipo especializado en respuesta ante desastres para colaborar con las autoridades colombianas.

México, por su parte, prepara un contingente integrado por 255 militares especializados en tareas de búsqueda y rescate, además de toneladas de ayuda humanitaria. El envío se concretará cuando Colombia lo solicite formalmente, según informó el secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo.