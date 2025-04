Exclusivo: el plan secreto de Milei para avanzar con las reformas laboral, tributaria y previsional que le pide el FMI

"Los proyectos están avanzados en el texto, pero no los hicimos circular todavía por los distintos sectores y no los vamos a enviar al Congreso hasta que no resolvamos problema laboral porque tenemos el 40% de empleo sin registrar y no podemos reducir impuestos ni mejorar el sistema previsional, si no mejoramos antes el sistema laboral y la recaudación", dijo este miércoles a A24.com una alta fuente del Gobierno.