Fabiola vs. Alberto: empiezan a declarar las testigos propuestas por el expresidente y este jueves habrá una audiencia clave

Las cuatro fueron propuestas por la defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, quien el martes postuló a una quinta testigo, a la que identificó (al igual que a las otras) con una letra, la “B”.

La Testigo B

El fiscal dispuso respecto de “B” un “téngase presente”, es decir, que se anotició del pedido de la defensa pero aún no resolvió si la citará y, en tal caso, para cuándo lo hará.

Todos los testigos propuestos por Fernández desfilaron previamente ante una escribanía y dejaron asentado allí su versión de los hechos. Ese mecanismo es infrecuente en las causas penales y suele responder a que quienes deban exponer teman por su seguridad antes de comparecer en los tribunales.

En el caso de la Testigo B, el contenido de su exposición ante escribano público (no tiene la obligación de decir la verdad que sí le impone la condición de testigo en un expediente judicial) fue explosivo. Se trata de una ex colaboradora de Fabiola Yáñez en las tareas sociales y filantrópicas a las que se dedicaba como primera dama.

El documento describe supuestas adicciones de Yáñez al alcohol y al cigarrillo, atribuye a estados de ebriedad la etiología de algunos moretones que exhibía la ex primera dama y enumera –incluso con identidades– a por lo menos tres hombres con los que Fabiola habría mantenido relaciones cuando estaba en pareja con el expresidente.

“Jamás le vi un moretón en el ojo”

“Jamás le vi un moretón en el ojo o algo rojo en el ojo. Lo que sí recuerdo son moretones producto de las caídas por su estado de ebriedad. Ella se pegaba contra las paredes o en el jardín, porque no podía mantener el equilibrio. Ella se reía…”, dice el escrito. Hasta llegó a decir que a Alberto lo iba a “hacer mierda porque era un hijo de puta”.

El documento afirma: “Alberto no la dejaba tomar e intentaba ayudarla en su adicción, pero era imposible. Hablaba con ella en ese estado. Como Alberto no le permitía tomar, ella intentaba tomar sin que él se entere, pero él se enteraba del estado de ebriedad a través de audios de Whatsapp. Esta situación se repetía constantemente hasta que un día Alberto la contactó a altas horas de la madrugada porque no volvía a Olivos. En ese momento ella le mintió y le dijo que estaba en la cena de Sofía Pachi (ex modelo y colaboradora de Yáñez), pero en realidad estaba conmigo en el departamento de un conocido mío y Alberto decidió sacarle la custodia y prohibirle el ingreso a Olivos”.

Pachi debía declarar la semana pasada, pero pidió postergación por razones de salud y lo hará en fecha aún por confirmar. La Testigo B afirmó que Fabiola Yáñez vivió durante una semana con Pachi porque tras una discusión con Alberto Fernández este le había prohibido el ingreso a Olivos.

En ese contexto, el relato indicó que “Fabiola comenzó a usar los viajes para encontrarse con otros hombres, esto generalmente sucedía en Misiones. El invitado de Fabiola se quedaba a dormir en la misma habitación de ella. (…) Recuerdo una vez que un tal Marcelo y a Juan Manuel Orlando, ambos de mi conocimiento. (…) Ese departamento fue usado por ella para recibir a Kelly, su ex novio, en una oportunidad. Él subió, se quedó un par de horas y se fue. Yo estaba presente y los vi besarse”.

La mamá de Fabiola

El fiscal González también citó a declarar como testigo a la madre de Fabiola, Miriam Verónica Yáñez Verdugo, a propuesta de la querella. Ese trámite se llevará a cabo el jueves 19, a las 10 en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Veinte minutos antes de esa declaración, el fiscal citó a todas las partes para que presencien el acto de apertura de “un sobre cerrado, firmado y sellado” que presentó el martes la abogada Carreira, defensora del expresidente. El contenido de ese sobre no trascendió.