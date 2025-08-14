Fentanilo: qué dice el comunicado oficial del Gobierno y cuál fue el pedido al juez de la causa

Las medidas previas contra el laboratorio

De acuerdo con el Gobierno, en febrero de 2025, apenas dos horas después de recibir el resultado de esa inspección, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, deteniendo su producción tres meses antes de la primera muerte por fentanilo contaminado.

En marzo del mismo año, ANMAT también recomendó no usar, comercializar ni distribuir el producto Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000, evitando —según el comunicado— “innumerables muertes” durante cirugías simples.

El Ministerio de Seguridad inició una investigación contra HLB Pharma por presentar documentación falsa en su inscripción al RENPRE, mientras que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ARCA denunciaron al laboratorio por evasión tributaria agravada.

Críticas a la administración bonaerense

El comunicado oficial acusó al gobernador Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, de ser “los principales clientes” de HLB Pharma.

“Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país”, señaló el texto.

Desde Casa Rosada dejaron claro que, si el magistrado no ordena la detención del empresario en los próximos días, será recusado. El motivo: su supuesto lazo familiar con Nicolás Kreplak y la presunción de parcialidad, ya que todavía no procesó a ninguno de los imputados.

Retiro de las dosis y prevención

En su defensa, el Gobierno destacó que, gracias a las gestiones del ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado, evitando —según sus cálculos— cientos de miles de posibles muertes.

El juez Ernesto Kreplak.

“El Ministerio de Salud irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas”, remarcaron. La investigación se concentra en el lote 31.202 de fentanilo, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A., elaborador exclusivo de HLB Pharma Group S.A. Para los investigadores, la cifra de 96 víctimas podría aumentar.