Política
Fentanilo
Gobierno Nacional
Gobierno

Fentanilo: qué dice el comunicado oficial del Gobierno y cuál fue el pedido al juez de la causa

Desde la vocería el Poder Ejecutivo le hizo una solicitud al magistrado sobre la causa que investiga las muertes ocasionadas por la droga del laboratorio HLB Pharma.

El laboratorio HLB Pharma es el principal apuntado por el lote de fentanilo contaminado que ya provocó cerca de 100 muertes.

El Gobierno nacional endureció su postura en la causa por el fentanilo mortal que ya provocó al menos 96 muertes en el país. Este jueves solicitó la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, señalado como origen del lote contaminado.

Fentanilo contaminado: ya hay 21 nuevas muertes y las víctimas ascienden a 97

En un comunicado oficial, la vocería presidencial advirtió que, si el juez Ernesto Kreplak no avanza con el procesamiento, lo recusarán por presunto conflicto de intereses debido a su vínculo familiar con el ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak.

El señor del fentanilo debe ir preso. Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A., fabricante del lote contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio y que, de la mano del kirchnerismo, pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario en pocos años”, sostuvo el comunicado.

El texto también subrayó que ANMAT no inspeccionaba la planta desde febrero de 2020 y que en noviembre de 2024 el ministro de Salud, Mario Lugones, había pedido una auditoría a la firma.

Las medidas previas contra el laboratorio

De acuerdo con el Gobierno, en febrero de 2025, apenas dos horas después de recibir el resultado de esa inspección, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, deteniendo su producción tres meses antes de la primera muerte por fentanilo contaminado.

En marzo del mismo año, ANMAT también recomendó no usar, comercializar ni distribuir el producto Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000, evitando —según el comunicado— “innumerables muertes” durante cirugías simples.

El Ministerio de Seguridad inició una investigación contra HLB Pharma por presentar documentación falsa en su inscripción al RENPRE, mientras que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ARCA denunciaron al laboratorio por evasión tributaria agravada.

Críticas a la administración bonaerense

El comunicado oficial acusó al gobernador Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, de ser “los principales clientes” de HLB Pharma.

Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país”, señaló el texto.

Desde Casa Rosada dejaron claro que, si el magistrado no ordena la detención del empresario en los próximos días, será recusado. El motivo: su supuesto lazo familiar con Nicolás Kreplak y la presunción de parcialidad, ya que todavía no procesó a ninguno de los imputados.

Retiro de las dosis y prevención

En su defensa, el Gobierno destacó que, gracias a las gestiones del ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado, evitando —según sus cálculos— cientos de miles de posibles muertes.

El juez Ernesto Kreplak.

El Ministerio de Salud irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas”, remarcaron. La investigación se concentra en el lote 31.202 de fentanilo, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A., elaborador exclusivo de HLB Pharma Group S.A. Para los investigadores, la cifra de 96 víctimas podría aumentar.

