Actualidad
Fentanilo
Droga
SALUD

Fentanilo: cómo actúa la droga que es clave en la anestesia y letal en la calle

Un opioide indispensable en cirugías y terapias intensivas quedó en el centro de la atención pública por un brote bacteriano que dejó 96 muertos y expuso fallas en los controles de calidad.

En mayo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) vinculó una partida medicinal del laboratorio HLB Pharma Group S.A. y su asociado Laboratorios Ramallo S.A. con un brote de neumonía por Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia pickettii, que generó graves infecciones en pacientes de terapia intensiva.

El fentanilo es un analgésico y anestésico de uso indispensable en cirugías y en terapias intensivas, donde se emplea para facilitar intubaciones y respiración asistida. Generalmente se administra por vía endovenosa, aunque también se presenta en parches o comprimidos en situaciones específicas. Actúa como bloqueador de las señales de dolor en el cerebro y generando sedación profunda, lo que permite intervenciones quirúrgicas y ventilación mecánica en pacientes críticos.

Este medicamento tiene efectos analgésicos y anestésicos, lo que provoca un estado de sedación que depende de la dosis y de las características físicas del paciente. Las dosis se calibran de forma precisa y el monitoreo es constante para evitar complicaciones. Pero, el lote que produjo las 96 muertes, puso de relieve que incluso fármacos esenciales pueden volverse peligrosos si fallan los protocolos de producción y control.

La epidemia del fentanilo en EE.UU.

El fentanilo también es objeto de atención mundial debido a la epidemia de opioides que afecta principalmente a jóvenes en Estados Unidos y otros países. Fuera del ámbito hospitalario, su uso recreativo o no autorizado implica un riesgo extremo: su potencia lo hace más letal que otros analgésicos y, en contextos ilícitos, suele mezclarse con drogas como cocaína, heroína, metanfetaminas o alcohol, lo que aumenta las probabilidades de sobredosis mortales.

La combinación con otras sustancias potencia tanto los efectos depresores sobre el sistema nervioso central como los riesgos de hipoxia, arritmias, pérdida de conciencia y muerte. Este fenómeno ha derivado en el término “drogas zombies” para describir los estados de confusión y sedación extrema que produce.

En los hospitales, el fentanilo está bajo estrictos protocolos de seguridad, que incluyen controles de stock y autorizaciones especiales para prevenir desvíos hacia el mercado ilegal. Aun así, su potencia y alta capacidad adictiva lo convierten en una sustancia con riesgo significativo de abuso incluso en entornos controlados.

El inicio de la tragedia

El caso en el Hospital Italiano de La Plata, donde nueve pacientes fueron los primeros en desarrollar infecciones graves y fallo multiorgánico tras recibir dosis endovenosas contaminadas. La presencia de bacterias resistentes a múltiples antibióticos agravó el cuadro y evidenció fallas en los controles de calidad y trazabilidad de medicamentos críticos.

La diferencia entre el fentanilo hospitalario y el que circula ilegalmente es marcada: en el primer caso se administra con precisión y supervisión, mientras que en el segundo se mezcla sin control, multiplicando los efectos impredecibles y letales.

Este opioide es más potente que la morfina y se utiliza en medicina principalmente para inducir sedación profunda e intubar pacientes o para el manejo del dolor intenso. Su uso seguro depende de la dosis, la vía de administración y la vigilancia médica. La reciente contaminación y la expansión global del abuso de fentanilo refuerzan la necesidad de protocolos rigurosos, controles farmacéuticos estrictos, educación pública sobre riesgos y cooperación internacional para frenar su circulación ilícita.

En síntesis, el fentanilo es una herramienta médica vital, pero su potencia y facilidad de producción lo convierten también en una amenaza significativa cuando se rompe la cadena de control. El caso argentino y la crisis mundial confirman que incluso un medicamento esencial puede transformarse en un riesgo mortal si se incumplen los estándares de seguridad.

