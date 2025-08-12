Fentanilo contaminado: hay 14 nuevas muertes y las víctimas ascienden a 90

La causa avanza en un contexto de reclamos por parte de familiares de víctimas y referentes políticos, como la diputada Silvana Giudici, quienes cuestionan la lentitud de la investigación sobre los laboratorios HLB y Ramallo. En el juzgado remarcan que el proceso se ha visto demorado por las dificultades para recuperar tanto las ampollas como las historias clínicas de los pacientes que recibieron fentanilo del lote 31.202 de HLB.

El último episodio de este tipo ocurrió el viernes pasado, cuando se allanó la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba para secuestrar todas las historias clínicas recientes. La medida se tomó luego de que el centro entregara solo cuatro historiales, pese a que allí se habrían administrado más de 1.600 ampollas contaminadas.

Respecto a las 232 dosis ahora localizadas, los investigadores indicaron que fue necesario contactar de manera individual a 188 hospitales, clínicas y droguerías. El operativo estuvo a cargo de policías provinciales, en coordinación con los tiempos de cada institución de salud.

La investigación por el fentanilo contaminado abarca muertes en Santa Fe, Córdoba, Formosa, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. De las 90 víctimas, 48 ya fueron confirmadas como consecuencia de infecciones por Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Las 28 restantes podrían sumarse a ese grupo una vez que el Instituto Malbrán concluya los estudios genotípicos para confirmar los diagnósticos.