Fernando Espinoza fue sobreseído en la causa por abuso sexual tras el apartamiento de la denunciante
La jueza Inés Cantisani, decidió dejar sin efecto el expediente tras la denuncia de Melody Rakauskas, que no pudo sostener la acción penal.
El intendente de La Matanza,Fernando Espinoza, fue sobreseído en la causa en la que estaba acusado de abuso sexualpor su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. La decisión judicial se produjo luego de que la denunciante no pudiera sostener la acción penal, lo que derivó en el cierre del expediente.
El caso había avanzado durante años en la Justicia y todo indicaba que se encaminaba hacia un juicio oral. Sin embargo, en las últimas horas la jueza Inés Cantisani resolvió dejar sin efecto la causa tras haber apartado previamente a Rakauskas de su rol como querellante.
La causa había tenido un giro en octubre pasado, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de Espinoza contra su procesamiento por “abuso sexual simple” y desobediencia a una orden judicial. Esa decisión había reforzado la expectativa de que el expediente avanzara hacia el juicio oral.
No obstante, el proceso judicial cambió de rumbo luego de que la magistrada decidiera apartar a la denunciante. Según trascendió, Rakauskas no pudo sostener la acusación, lo que dejó sin impulso la acción penal y habilitó el sobreseimiento del jefe comunal.
SOBRESEYERON A FERNANDO ESPINOZA EN LA CAUSA POR ABUSO SEXUAL
Con esta resolución, el expediente quedó cerrado y el intendente no será juzgado en esta causa.
La denuncia por abuso sexual
De acuerdo con la presentación judicial, Rakauskas denunció que mantuvo al menos tres encuentros laborales con Espinoza en su departamento. En uno de ellos, ocurrido en mayo de 2021, afirmó que el intendente comenzó a insinuarse y luego intentó forzarla y manosearla.
Según el relato de la denunciante, durante una cena el dirigente le pidió que le realizara masajes por estar contracturado. Ante la negativa, habría insistido con comentarios de tono sexual. La mujer sostuvo que el funcionario se desabrochó la camisa y que ella le pidió que se retirara, pero que él continuó con las insinuaciones.
En su declaración, Rakauskas indicó que Espinoza se sacó el pantalón, la llevó hacia la cama e intentó besarla y tocarla por encima de la ropa, mientras le pedía que accediera a mantener relaciones sexuales. También señaló que logró resistirse hasta que el intendente se retiró del lugar.
El proceso judicial y la elevación a juicio
En mayo de 2025, el juez Fernando Caunedo había decidido clausurar la investigacióny elevar la causa a juicio oral, luego de rechazar los planteos de la defensa.
En su resolución, el magistrado consideró que los intentos de desacreditar a la denunciante no eran suficientes para cerrar el proceso y calificó como “inadmisible” un eventual cierre anticipado en esa etapa.
Esa decisión había consolidado la hipótesis de que el expediente llegaría a debate oral. Sin embargo, el apartamiento de la querellante modificó el escenario.
Qué implica el fallo y el impacto político
El sobreseimiento significa que Espinoza queda desvinculado de la causa en el plano judicial. El fallo también podría tener repercusiones políticas, dado que el intendente es una de las principales figuras del peronismo bonaerense y conduce uno de los distritos más grandes del país.
El cierre del expediente pone fin a un proceso que se extendió por más de cuatro años y que había generado repercusión pública y debate en el ámbito político.
Por el momento, no se informaron nuevas medidas ni apelaciones tras la decisión de la jueza. El caso queda así concluido en la Justicia, tras un recorrido judicial que incluyó recursos, fallos y cambios en la situación procesal de las partes.