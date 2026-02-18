Fernando Espinoza fue sobreseído en la causa por abuso sexual tras el apartamiento de la denunciante

SOBRESEYERON A FERNANDO ESPINOZA EN LA CAUSA POR ABUSO SEXUAL SOBRESEYERON A FERNANDO ESPINOZA EN LA CAUSA POR ABUSO SEXUAL

Con esta resolución, el expediente quedó cerrado y el intendente no será juzgado en esta causa.

La denuncia por abuso sexual

De acuerdo con la presentación judicial, Rakauskas denunció que mantuvo al menos tres encuentros laborales con Espinoza en su departamento. En uno de ellos, ocurrido en mayo de 2021, afirmó que el intendente comenzó a insinuarse y luego intentó forzarla y manosearla.

Según el relato de la denunciante, durante una cena el dirigente le pidió que le realizara masajes por estar contracturado. Ante la negativa, habría insistido con comentarios de tono sexual. La mujer sostuvo que el funcionario se desabrochó la camisa y que ella le pidió que se retirara, pero que él continuó con las insinuaciones.

En su declaración, Rakauskas indicó que Espinoza se sacó el pantalón, la llevó hacia la cama e intentó besarla y tocarla por encima de la ropa, mientras le pedía que accediera a mantener relaciones sexuales. También señaló que logró resistirse hasta que el intendente se retiró del lugar.

melody-raukauskas-denuncio-al-intendente-de-la-matanza-fernando-espinoza-por-abuso-sexual-foto-tn-prensa-municipio-de-la-matanza-JWDV44ETL5A2ZLMXYN4GT2IDGA Melody Raukauskas denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual.

El proceso judicial y la elevación a juicio

En mayo de 2025, el juez Fernando Caunedo había decidido clausurar la investigación y elevar la causa a juicio oral, luego de rechazar los planteos de la defensa.

En su resolución, el magistrado consideró que los intentos de desacreditar a la denunciante no eran suficientes para cerrar el proceso y calificó como “inadmisible” un eventual cierre anticipado en esa etapa.

Esa decisión había consolidado la hipótesis de que el expediente llegaría a debate oral. Sin embargo, el apartamiento de la querellante modificó el escenario.

Qué implica el fallo y el impacto político

El sobreseimiento significa que Espinoza queda desvinculado de la causa en el plano judicial. El fallo también podría tener repercusiones políticas, dado que el intendente es una de las principales figuras del peronismo bonaerense y conduce uno de los distritos más grandes del país.

El cierre del expediente pone fin a un proceso que se extendió por más de cuatro años y que había generado repercusión pública y debate en el ámbito político.

Por el momento, no se informaron nuevas medidas ni apelaciones tras la decisión de la jueza. El caso queda así concluido en la Justicia, tras un recorrido judicial que incluyó recursos, fallos y cambios en la situación procesal de las partes.