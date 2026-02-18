El llamativo gesto de Vero Lozano hacia China Suárez que reavivó la picante interna con Wanda Nara

like a la china suarez de vero lozano

De qué la acusaron ahora a la China Suárez en las redes

La segunda temporada de En el Barro volvió a poner a la China Suárez en el centro de la escena. Su participación en la serie de Netflix generó miles de reacciones: mientras muchos celebraron su trabajo, otros aprovecharon para cuestionar las imágenes que comparte en Instagram y acusarla de abusar del retoque fotográfico.

Las críticas se multiplicaron en redes sociales, especialmente al comparar su presencia en pantalla con las fotos que publica desde Turquía. "La obsesión que maneja con agrandarse la boca, increíble", escribió un usuario, y varios coincidieron en ese mismo señalamiento.

El tema de las supuestas modificaciones estéticas en su rostro se transformó en uno de los argumentos más repetidos por sus detractores, que no dejan pasar oportunidad para remarcarlo.

En paralelo, la vida personal de la actriz también fue noticia. Distintos periodistas como Santiago Sposato, Fernanda Iglesias y Marcia Frisciotti aseguraron que Mauro Icardi habría preparado una propuesta romántica en Turquía durante el Día de San Valentín. Según trascendió, el plan incluyó un paseo en yate, un chef privado y un anillo de lujo.

Las publicaciones en Instagram reforzaron las sospechas: rodeados de rosas y detalles románticos, la pareja compartió imágenes que alimentaron la versión de un compromiso. En una de ellas, Suárez lució en su dedo anular un anillo muy similar a los de compromiso, lo que disparó aún más las especulaciones.