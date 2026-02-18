El llamativo gesto de Vero Lozano hacia China Suárez que reavivó la picante interna con Wanda Nara
En medio de la disputa entre Wanda Nara y la China Suárez, un gesto inesperado de Vero Lozano encendió nuevas especulaciones en la pantalla chica.
En medio del interminable cruce mediático entre la China Suárez y Wanda Nara, un simple “me gusta” encendió nuevas especulaciones. La reacción fue de Vero Lozano, quien sorprendió al interactuar con una publicación de la actriz en Instagram justo cuando la disputa por la conducción de Bake Off divide a Telefe.
Ese gesto, interpretado como una señal de apoyo, llega en un momento en el que Wanda no solo mantiene diferencias con la China, sino que también enfrenta rumores de tensión con la propia Lozano. La empresaria, que crece cada vez más en la pantalla chica, se encuentra en el centro de una puja silenciosa por el reality de pastelería.
Semanas atrás, Yanina Latorre había puesto sobre la mesa la supuesta rivalidad en un móvil con Wanda. La comunicadora recordó: “Es también como la foto de Johnny Depp, ahí con Vero Lozano hay una guerra, porque ella hoy me dijo que Bake Off lo va a hacer”. Wanda respondió con calma: “Y puede ser. La verdad es que está muy fuerte la idea de que se vuelva a hacer un MasterChef muy largo y no puedo estar en tantos lugares”.
Además, Latorre insistió: “Ah, vos decís que le dejás el lugar a Vero”. Nara aclaró: “No, no tengo ni idea, yo tengo mi contrato ahí, la verdad es que me da lo mismo”.
De qué la acusaron ahora a la China Suárez en las redes
La segunda temporada de En el Barro volvió a poner a la China Suárez en el centro de la escena. Su participación en la serie de Netflix generó miles de reacciones: mientras muchos celebraron su trabajo, otros aprovecharon para cuestionar las imágenes que comparte en Instagram y acusarla de abusar del retoque fotográfico.
Las críticas se multiplicaron en redes sociales, especialmente al comparar su presencia en pantalla con las fotos que publica desde Turquía. "La obsesión que maneja con agrandarse la boca, increíble", escribió un usuario, y varios coincidieron en ese mismo señalamiento.
El tema de las supuestas modificaciones estéticas en su rostro se transformó en uno de los argumentos más repetidos por sus detractores, que no dejan pasar oportunidad para remarcarlo.
En paralelo, la vida personal de la actriz también fue noticia. Distintos periodistas como Santiago Sposato, Fernanda Iglesias y Marcia Frisciotti aseguraron que Mauro Icardi habría preparado una propuesta romántica en Turquía durante el Día de San Valentín. Según trascendió, el plan incluyó un paseo en yate, un chef privado y un anillo de lujo.
Las publicaciones en Instagram reforzaron las sospechas: rodeados de rosas y detalles románticos, la pareja compartió imágenes que alimentaron la versión de un compromiso. En una de ellas, Suárez lució en su dedo anular un anillo muy similar a los de compromiso, lo que disparó aún más las especulaciones.