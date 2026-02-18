El legado de Fate en el fútbol argentino: cuántos títulos ganaron Boca y River cuando lo tuvieron de sponsor

Al año siguiente, River sumó la Copa Interamericana 1987, completando un ciclo inolvidable para los hinchas. Aquella formación, con figuras como Enzo Francescoli, Norberto Alonso y Nery Pumpido, quedó grabada como una de las más recordadas de la institución.

el-festejo-de-gol-de-norberto-alonso-en-la-5E3BQGMLZFHHZDNDSLVSLIXO3I El festejo de gol de Norberto Alonso en la Bombonera, en un partido histórico.

Boca, un título y años de irregularidad

El panorama fue distinto para Boca. Durante el período en el que Fate estuvo presente en la camiseta, el club logró un solo título oficial: el Torneo Nacional 1985.

Ese campeonato fue obtenido antes de que River iniciara su etapa internacional más exitosa. Sin embargo, luego de ese logro, el equipo de la Ribera no volvió a consagrarse mientras la marca continuó como sponsor principal.

La segunda mitad de la década del 80 estuvo marcada por dificultades institucionales y resultados irregulares, lo que contrastó con el crecimiento deportivo de su clásico rival.

El impacto del sponsor en la historia del fútbol argentino

Aunque la presencia de Fate en las camisetas de Boca y River duró solo cuatro años, se convirtió en una referencia dentro del marketing deportivo en Argentina. Fue uno de los primeros acuerdos de patrocinio que lograron instalar una marca de forma masiva en el fútbol local.

El contraste en los resultados deportivos durante ese período quedó como una curiosidad histórica: River obtuvo cuatro títulos oficiales y Boca solo uno.

3AJ6WSKLRFFZNHZDEC6TKW7VA4 Jugadores de Boca festejando un campeonato, levantando una copa dorada en una noche de celebración, reflejando una era del fútbol con Fate.

Un recuerdo que vuelve con el cierre de la empresa

Con el cierre anunciado de la compañía, aquella coincidencia entre la marca y los logros de la época vuelve a ocupar un lugar en la memoria del fútbol argentino. Para muchos hinchas, el logo de Fate está asociado a un momento clave de la década del 80, en el que el fútbol local comenzó a consolidar el negocio del patrocinio en las camisetas.

El final de la empresa no solo marca el cierre de un capítulo industrial, sino también el recuerdo de una etapa que atravesó la historia deportiva de Boca y River, dos clubes que vivieron realidades muy distintas bajo el mismo sponsor.

Dólares vs. Australes: el contrato del '85

En el año 1985 y, mientras el país estrenaba el Plan Austral, FATE se convertía en el primer sponsor oficial en la historia de la camiseta de River. Para no herir susceptibilidades, la marca decidió patrocinar también a Boca, que venía de lucir "Vinos Maravilla".

El contrato anual por aquel entonces rondaba los 300.000 a 400.000 dólares (convertibles al austral de la época) para cada club. Una cifra que hoy parece simbólica si se la compara con los acuerdos actuales que superan los US$ 10.000.000 anuales. Pese a lo modesto del monto, esa inversión sirvió para inmortalizar la marca en la época dorada del fútbol local, acompañando al River campeón de América y del Mundo en el '86.