El legado de Fate en el fútbol argentino: cuántos títulos ganaron Boca y River cuando lo tuvieron de sponsor

Tras anunciar su cierre en Argentina, la empresa dejó un recuerdo imborrable cuando visitó simultáneamente a los dos clubes más grandes del país en la década del 80.
El legado de Fate en el fútbol argentino: cuántos títulos ganaron Boca y River con el sponsor.
El anuncio del cierre de la histórica empresa Fate en Argentina reactivó recuerdos de su paso por el fútbol local, especialmente por haber sido sponsor principal de Boca y River entre 1985 y 1989. Aunque se trató de una etapa breve, dejó una marca en la memoria de los hinchas y coincidió con momentos muy distintos para ambos clubes.
Durante esos cuatro años, la empresa acompañó a los dos equipos más populares del país en sus camisetas. Sin embargo, los resultados deportivos reflejaron realidades opuestas: mientras River vivió uno de los ciclos más exitosos de su historia, Boca atravesó un período con logros más limitados.
El ciclo de River con Fate como sponsor coincidió con una de las etapas más gloriosas del club. Entre 1985 y 1989, el equipo dirigido por Héctor Veira alcanzó la cima del fútbol continental y mundial.
En ese lapso, el conjunto de Núñez obtuvo cuatro títulos oficiales. Primero conquistó el Campeonato 1985/86, que marcó el inicio de una seguidilla histórica. Luego llegaron la Copa Libertadores 1986 y la Copa Intercontinental del mismo año, que lo consagraron como el mejor equipo del mundo.
Al año siguiente, River sumó la Copa Interamericana 1987, completando un ciclo inolvidable para los hinchas. Aquella formación, con figuras como Enzo Francescoli, Norberto Alonso y Nery Pumpido, quedó grabada como una de las más recordadas de la institución.
Boca, un título y años de irregularidad
El panorama fue distinto para Boca. Durante el período en el que Fate estuvo presente en la camiseta, el club logró un solo título oficial: el Torneo Nacional 1985.
Ese campeonato fue obtenido antes de que River iniciara su etapa internacional más exitosa. Sin embargo, luego de ese logro, el equipo de la Ribera no volvió a consagrarse mientras la marca continuó como sponsor principal.
La segunda mitad de la década del 80 estuvo marcada por dificultades institucionales y resultados irregulares, lo que contrastó con el crecimiento deportivo de su clásico rival.
El impacto del sponsor en la historia del fútbol argentino
Aunque la presencia de Fate en las camisetas de Boca y River duró solo cuatro años, se convirtió en una referencia dentro del marketingdeportivo en Argentina. Fue uno de los primeros acuerdos de patrocinio que lograron instalar una marca de forma masiva en el fútbol local.
El contraste en los resultados deportivos durante ese período quedó como una curiosidad histórica: River obtuvo cuatro títulos oficiales y Boca solo uno.
Un recuerdo que vuelve con el cierre de la empresa
Con el cierre anunciado de la compañía, aquella coincidencia entre la marca y los logros de la época vuelve a ocupar un lugar en la memoria del fútbol argentino. Para muchos hinchas, el logo de Fate está asociado a un momento clave de la década del 80, en el que el fútbol local comenzó a consolidar el negocio del patrocinio en las camisetas.
El final de la empresa no solo marca el cierre de un capítulo industrial, sino también el recuerdo de una etapa que atravesó la historia deportiva de Boca y River, dos clubes que vivieron realidades muy distintas bajo el mismo sponsor.
Dólares vs. Australes: el contrato del '85
En el año 1985 y, mientras el país estrenaba el Plan Austral, FATE se convertía en el primer sponsor oficial en la historia de la camiseta de River. Para no herir susceptibilidades, la marca decidió patrocinar también a Boca, que venía de lucir "Vinos Maravilla".
El contrato anual por aquel entonces rondaba los 300.000 a 400.000 dólares (convertibles al austral de la época) para cada club. Una cifra que hoy parece simbólica si se la compara con los acuerdos actuales que superan los US$ 10.000.000 anuales. Pese a lo modesto del monto, esa inversión sirvió para inmortalizar la marca en la época dorada del fútbol local, acompañando al River campeón de América y del Mundo en el '86.