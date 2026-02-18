En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Cuerpo
Niño
LO RECONOCIÓ EL PADRE

Hallaron el cuerpo del niño argentino de 12 años que se encontraba desaparecido después de un temporal en Paraguay

El niño de 12 años había desaparecido durante el temporal del viernes cuando salió a hacer un mandado. Su padre, Reinaldo Suárez, reconoció el cuerpo encontrado en el arroyo Tayuasapé,

Hallaron el cuerpo del niño argentino de 12 años que se encontraba desaparecido después de un temporal en Paraguay

La ciudad paraguaya de San Lorenzo vivió horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo de Tobías Ariel Suárez, el niño argentino de 12 años que estaba desaparecido desde el temporal del viernes pasado. El cadáver fue encontrado en una zona de difícil acceso del arroyo Tayuasapé y reconocido en el lugar por su padre, Reinaldo Suárez, acompañado por su abogado, Miguel Godoy, quien afirmó ante la prensa: “Indudablemente se trata del chico”.

Leé también Hallaron sin sobrevivientes a la avioneta desaparecida en Colombia: viajaban 15 personas
A la aeronave se le perdió el rastro desde las 11:45 a. m. - crédito Redes sociales/X

La desaparición ocurrió cuando el menor salió de su casa para comprar café en una despensa cercana y no regresó. El último registro lo mostró en una estación de servicio, bajo la lluvia, con paraguas, segundos antes de seguir su camino. De acuerdo con la reconstrucción oficial, el niño cayó cerca de las 8.30 al arroyo, que estaba desbordado por las intensas precipitaciones y por obras pluviales inconclusas en el área.

Desde ese momento se desplegó un operativo que reunió a más de 500 efectivos, entre militares, bomberos y personal de asistencia infantil, que rastrillaron unos nueve kilómetros del cauce. Durante los días posteriores aparecieron prendas y objetos atribuidos al menor, mientras familiares, amigos y vecinos permanecían en la zona acompañando la búsqueda.

XET6WU6NGZD2RIIIKHW23ITWYY
El padre de la víctima reconoció el cuerpo acompañado de su abogado. (Foto: redes)

El padre de la víctima reconoció el cuerpo acompañado de su abogado. (Foto: redes)

El cuerpo fue localizado el miércoles al mediodía en un sector cercano a Luque, dentro de una propiedad privada. El general Pedro Rodríguez, comandante de Ingeniería del Ejército, explicó que estaba boca abajo entre residuos y matorrales en el margen derecho del arroyo. Según precisó, presentaba características físicas coincidentes con las del niño.

Durante el reconocimiento, uno de los elementos que llamó la atención fue un anillo que llevaba puesto. Aunque su padre confirmó que solía usar accesorios, no pudo asegurar si tenía uno el día de la desaparición. También coincidía la vestimenta con la descripción inicial aportada por testigos.

El comisario Eladio Martínez informó que el cadáver correspondía a un menor con rasgos compatibles con Tobías. Por disposición del fiscal interviniente, los restos fueron trasladados a la morgue judicial para los estudios de rigor.

La búsqueda había mantenido en vilo a la comunidad durante días. “Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, había relatado su padre durante el operativo. La presencia del ministro de Defensa Óscar González reflejó la magnitud institucional del despliegue, que combinó recursos militares, equipos de rescate y voluntarios.

Al finalizar la jornada, la familia se retiró del lugar acompañada por allegados, mientras las autoridades continuaban con las actuaciones judiciales correspondientes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cuerpo Niño Desaparecido Paraguay
Notas relacionadas
Hallaron muerto en Las Toninas al hombre que había desaparecido en el mar de Santa Teresita
Horror en Puerto Madero: hallaron un cadáver flotando en un dique
Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista desaparecida durante una práctica de buceo en Chubut

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar