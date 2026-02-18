Hallaron el cuerpo del niño argentino de 12 años que se encontraba desaparecido después de un temporal en Paraguay

Durante el reconocimiento, uno de los elementos que llamó la atención fue un anillo que llevaba puesto. Aunque su padre confirmó que solía usar accesorios, no pudo asegurar si tenía uno el día de la desaparición. También coincidía la vestimenta con la descripción inicial aportada por testigos.

El comisario Eladio Martínez informó que el cadáver correspondía a un menor con rasgos compatibles con Tobías. Por disposición del fiscal interviniente, los restos fueron trasladados a la morgue judicial para los estudios de rigor.

La búsqueda había mantenido en vilo a la comunidad durante días. “Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, había relatado su padre durante el operativo. La presencia del ministro de Defensa Óscar González reflejó la magnitud institucional del despliegue, que combinó recursos militares, equipos de rescate y voluntarios.

Al finalizar la jornada, la familia se retiró del lugar acompañada por allegados, mientras las autoridades continuaban con las actuaciones judiciales correspondientes.