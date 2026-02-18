Paro general de la CGT: qué va a pasar con los colectivos y cómo impactará la medida en los vuelos

Embed

Por su parte, el sector aéreo es uno de los más confrontativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei, principalmente por el debate sobre cambios en las regulaciones laborales, reclamos salariales y el proceso de desregulación del mercado. Además, los sindicatos rechazan la posible privatización de empresas clave como Aerolíneas Argentinas e Intercargo.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) confirmaron que participarán del paro cuando el proyecto de reforma laboral sea tratado en la Cámara de Diputados.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva, así como limitar el derecho a huelga”, señalaron los sindicatos.

Además, remarcaron que “en unidad de acción” defenderán las condiciones laborales del sector y el futuro de la aviación argentina. Según indicaron, cada organización comunicará a sus afiliados los detalles de la modalidad de paro y los horarios.

Críticas a la reforma laboral y a las privatizaciones

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) profundizaron las críticas al Gobierno y sostuvieron que la reforma “solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora”. El gremio también apuntó contra la intención oficial de avanzar con privatizaciones en el sector.

“Venimos defendiendo nuestras fuentes de trabajo en todas las empresas aeronáuticas, tanto privadas como estatales, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, que el Gobierno busca privatizar, desguazar o cerrar. No lo vamos a permitir”, afirmaron.

En esa línea, convocaron a una movilización al mediodía en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, en el marco de la jornada de protesta.

Qué pasará con las low cost y los controladores aéreos

Si bien las aerolíneas low cost como JetSmart y Flybondi tienen sindicatos propios, la operación tampoco está garantizada. Esto se debe a que la cadena de servicios vinculados al sector, como el abastecimiento de combustible y asistencia en tierra, podría verse afectada por el paro.

Por su parte, los controladores aéreos nucleados en ATEPSA no podrán adherir formalmente por tratarse de un servicio esencial que requiere aviso previo. Sin embargo, el gremio expresó su apoyo a la protesta y advirtió que la actividad será mínima.

Desde la organización señalaron que la reforma laboral implica pérdida de derechos, mayor precarización y salarios más bajos. También destacaron la necesidad de defender el convenio colectivo, la seguridad operacional y el trabajo digno.

Recomendaciones para pasajeros ante la medida de fuerza

Ante la previsión de cancelaciones y demoras, las autoridades y aerolíneas sugieren a los pasajeros:

Consultar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Revisar las notificaciones oficiales de las compañías aéreas.

Seguir la información en los sitios web de los aeropuertos y redes sociales.

Evaluar la reprogramación del viaje o cambios sin penalidad, si la empresa lo permite.

Cómo impactará el paro en el transporte público

El impacto no se limitará a los vuelos. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión a último momento, por lo que se espera una reducción significativa en el servicio de colectivos.

En la medida anterior, algunos servicios funcionaron debido a una conciliación obligatoria vigente. Sin embargo, esta vez el escenario será distinto y el transporte urbano podría verse fuertemente afectado.

También participarán la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, que representa a los maquinistas de trenes, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, marítimos, pilotos, aeronavegantes y personal del subte, entre otros.

Un nuevo paro general contra el Gobierno

De esta manera, la administración de Javier Milei enfrentará una nueva medida de fuerza impulsada por la CGT. Se trata de la cuarta protesta de alcance nacional desde el inicio de su gestión, en medio de un clima de tensión sindical y con el debate legislativo por la reforma laboral como principal eje del conflicto.

El paro busca presionar al Congreso y al Ejecutivo para frenar el avance del proyecto, mientras el Gobierno sostiene que la iniciativa es clave para modernizar el mercado laboral y generar empleo. El resultado del debate marcará el rumbo de la relación entre el oficialismo y los gremios en los próximos meses.