El jugado comentario de Chechu Bonelli a Facundo Pieres en una foto de sus vacaciones: "Que..."

Qué dijo Yanina Latorre sobre Facundo Pieres y Chechu Bonelli

Las fotos de Chechu Bonelli y Facundo Pieres compartiendo eventos y salidas en Punta del Este volvieron a ponerlos bajo la lupa. Aunque ella insistió públicamente en que no existe un vínculo sentimental, cada nueva imagen juntos reaviva las especulaciones y mantiene el tema en conversación dentro del mundo del espectáculo.

El debate creció cuando Yanina Latorre y Majo Martino aportaron datos que complejizan el panorama. Desde SQP de América TV, Latorre deslizó que la historia no sería tan lineal como parece y que habría situaciones pendientes en la vida sentimental de ambos.

En el entorno de Bonelli, el nombre que sigue presente es el de su expareja, Darío Cvitanich. Según trascendió, el diálogo entre ellos no estaría completamente cortado y las conversaciones incluirían reclamos y pases de factura. En ese contexto, ella habría expresado frases como “la gente va y viene” y “el tiempo va a acomodar todo”, mientras que él evidenciaría desgaste frente a un ida y vuelta que no termina de cerrarse.

Del lado de Pieres, las versiones indican que tampoco habría un cierre definitivo con Zaira Nara. Los contactos esporádicos y ciertos gestos en redes alimentan la idea de que el vínculo aún genera ruido. Así, la pregunta que lanzó Latorre desde sus redes quedó flotando en el aire: “Explicame para qué salen estos dos”.