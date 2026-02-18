El jugado comentario de Chechu Bonelli a Facundo Pieres en una foto de sus vacaciones: "Que..."
Tras los fuertes rumores de romance y las versiones que indican que estarían iniciando una relación, Chechu Bonelli le dejó un sugestivo comentario a Facundo Pieres en una de sus publicaciones.
Chechu Bonelli y Facundo Pieres no ocultan en que situación sentimantal se encuentran tras ser vistos juntos en diversas oportunidades durante este verano intenso.
La modelo y el polista volvieron a captar todas las miradas después de que ella interactuara con una de sus publicaciones en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores.
El deportista publicó una selfie impecable desde Palm Beach, enfundado en un traje sobrio y con pose de gala. Pero más allá del look elegante, lo que terminó robándose la atención fue un detalle que destacó en su muñeca pero al que no se refería puramente.
La periodista recogió el guante y reaccionó sin filtro. “Qué buen reloj”, escribió, acompañando el mensaje con emojis que para muchos dijeron mucho más de lo que aparentaban. El comentario, lejos de ser ingenuo, encendió las redes: no pocos interpretaron que el guiño iba dirigido a algo más que al accesorio de lujo.
Qué dijo Yanina Latorre sobre Facundo Pieres y Chechu Bonelli
Las fotos de Chechu Bonelli y Facundo Pieres compartiendo eventos y salidas en Punta del Este volvieron a ponerlos bajo la lupa. Aunque ella insistió públicamente en que no existe un vínculo sentimental, cada nueva imagen juntos reaviva las especulaciones y mantiene el tema en conversación dentro del mundo del espectáculo.
El debate creció cuando Yanina Latorre y Majo Martino aportaron datos que complejizan el panorama. Desde SQP de América TV, Latorre deslizó que la historia no sería tan lineal como parece y que habría situaciones pendientes en la vida sentimental de ambos.
En el entorno de Bonelli, el nombre que sigue presente es el de su expareja, Darío Cvitanich. Según trascendió, el diálogo entre ellos no estaría completamente cortado y las conversaciones incluirían reclamos y pases de factura. En ese contexto, ella habría expresado frases como “la gente va y viene” y “el tiempo va a acomodar todo”, mientras que él evidenciaría desgaste frente a un ida y vuelta que no termina de cerrarse.
Del lado de Pieres, las versiones indican que tampoco habría un cierre definitivo con Zaira Nara. Los contactos esporádicos y ciertos gestos en redes alimentan la idea de que el vínculo aún genera ruido. Así, la pregunta que lanzó Latorre desde sus redes quedó flotando en el aire: “Explicame para qué salen estos dos”.