Confirman la sesión de este jueves en Diputados para votar la Reforma Laboral

La sesión finalmente fue confirmada en medio de un clima de extrema tensión entre el Gobierno y los gremios nucleados en la CGT, que convocaron para un paro general de 24 horas para mañana, en rechazo al proyecto de reforma laboral.

¿Se demora la ley de financiamiento universitario?

marcha-universitaria-congreso.webp

El Ejecutivo incluyó en la prórroga del período extraordinario el tratamiento de la reforma a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y del salario docente, aunque el proyecto aún no fue enviado al Congreso y su debate quedaría para la semana próxima, según confirmaron fuentes parlamentarias a A24.com, aunque todavía se esperaba la definición sobre por qué cámara ingresará el proyecto.

La iniciativa apunta a modificar el esquema de actualización automática y prevé aumentos escalonados.

El Poder Ejecutivo incluyó este miércoles en el decreto prorrogando el período extraordinario el tratamiento de una reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Pero el proyecto todavía no ha sido enviado al Congreso, pero se conocen detalles del mismo, como así también la certeza del Gobierno de contar con los votos para aprobarla.

Según reconocen en el oficialismo en Diputados, el tratamiento del tema a lo sumo lograra media sanción la semana que viene y la sanción definitiva, de conseguir con consenso de aliados, quedará para el mes de marzo.

En el Gobierno aseguran que el respaldo parlamentario está garantizado gracias a los bloques aliados y sectores dialoguistas y calculan un piso de 131 votos para su aprobación.

El objetivo del gobierno es reformar las dos leyes impuestas por la oposición sobre el tema, en los años 2024 y 2025, que fueron vetadas por Milei pero una de las cuales fue revertida y ratificada por el Congreso, y avalada por la justicia.

Según había anticipado en secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, la semana pasada en encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las 56 universidades nacionales, el proyecto abarca temas técnicos como aumentos escalonados de salarios, gastos operativos y pautas de previsibilidad presupuestaria para todo el año.

La iniciativa del Gobierno no eliminaría formalmente la ley aprobada en 2025, vetada por Javier Milei y posteriormente ratificada por el Congreso, pero sí busca modificar el esquema de actualización automática y la distribución de fondos.

El nuevo texto propondría reemplazar la indexación por aumentos escalonados acompañados de revisiones periódicas.

El Ejecutivo estaría dispuesto a otorgar una mejora del 20% en las partidas de funcionamiento para las universidades respecto de los montos previstos para 2025.

También prevería una instancia de revisión en junio para evaluar posibles desfasajes entre las alzas aplicadas y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mientras tanto, Casa Rosada apela la medida cautelar que obliga a aplicar la ley vigente. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con pedido de efecto suspensivo, luego de que un juez de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.

En el Gobierno buscan evitar un nuevo conflicto político y judicial en el inicio del ciclo lectivo.