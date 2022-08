Embed

Sectores de bajos ingresos sin topes de consumo

Al ser consultada por Antonio Laje sobre las razones detrás de la ausencia de topes de consumo a los sectores más vulnerables, Royón dijo: "En esta primera etapa a lo que es sector de bajos ingresos y tarifa social no van a sufrir actualización y no va a haber tope, porque hay un universo muy grande que no nos ha dado el tiempo de poder identificar. Tenés comedores que están como una casa más, como residenciales".

Y continuó: "Tenés muchas situaciones de vulnerabilidad. Al margen de que se le pongan distintos títulos, nosotros consideramos que era necesario ir hacia un sistema de energía mucho más justo, con un sistema de tarifas donde si hay un subsidio que sea al que realmente lo necesita. Y al que realmente lo necesita, hay que entender la diversidad".

Flavia Royón sobre la quita de subsidios

A modo de argumento a la segmentación de subsidio, detalló que "hoy se destina el 2,5% del sueldo promedio al pago de servicios". En esta línea, reafirmó que se está trabajando en un cambio de paradigma en ahorro energético.

Y argumentó: "Uno de los grandes problemas es la inflación. Llevar orden a las cuentas es en lo que consiste el plan del ministro Sergio Massa para llevar tranquilidad y previsibilidad".

Indicó, que a diferencia de la quita de subsidios que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora sí se hizo un trabajo de clasificar los ingresos de las familias, de hablar de consumo y ahorro energético.

"El retiro de susidios no es a todos. Es a aquel que lo puede pagar. Para esto, había que tener una base de datos y entonces se hizo la inscripción al RASE. Más el cruce de datos. No es sencillo, Y más en Argentina, que tenemos variedad de casos", explicó la secretaria de Energía.

Flavia Royón sobre las posibilidades energéticas en Argentina

La titular de la cartera de Energía puntualizó en que "tenemos un sistema de precios más bajo, más competitivo (respecto al resto del mundo) porque tenemos el potencial de autoabastecernos y de poder exportar".

En este orden, indicó que hay mucho potencial, pero también infraestructura para hacer. "Hoy tenés la limitante de las líneas de transmisión. Podemos producir mucho, pero si no tenemos como evacuarlo no sirve".

"Tenemos que trabajar en las limitantes, en un plan de desarrollo de energía renovable", concluyó Flavia Royón en A24.