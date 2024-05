Francos adelantó los primeros cambios que hará como jefe de Gabinete y aclaró sus dichos sobre Milei

En otro tramo de su descargo, Francos hizo una aclaración al ser consultado por sus declaraciones radiales de esta mañana, cuando sostuvo que la relación presidente Javier Milei con Posse "era insostenible" .

"¿Quién dijo que era insostenible? ¿Yo comenté?", dijo sorprendido. Y completó: "Lo que quise expresar es que había un desentendimiento que resolvió de esta manera (la renuncia)".

Francos: “Mi gestión no está supeditada a la Ley Bases”

Guillermo-Francos.jpg Francos: “Mi gestión no está supeditada a la Ley Bases” (Foto: archivo).

"No puedo decir que la gestión mia esté supeditada la la ley Bases. El Presidente no me ha marcado eso, no sería propio", indicó Francos durante sus primeras declaraciones como jefe de Gabinete.

A su vez garantizó que seguirá a cargo de las negociaciones por los proyectos que el Gobierno impulsa en el Congreso: “Transitamos un camino de búsqueda de consensos para aprobar la Ley Bases. Hoy iré al Senado para conversar con la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque. Hemos hecho un trabajo conjunto y conversado con distintos bloques, esperamos seguir dialogando”, cerró.