Francos contó por qué Milei lo eligió para reemplazar a Posse y qué pasará con Sturzenegger

“Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina, a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, dijo el funcionario, que dejará el Ministerio del Interior, en diálogo con Radio Rivadavia.