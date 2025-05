Fuerte operativo de seguridad en el Congreso tras la denuncia de Bullrich por la presencia de "grupos violentos"

Con un Congreso vallado, mientras en el recinto no hubo quorum para tratar una mejora para los jubilados, reimplementar la moratoria previsional y declarar la emergencia en las zonas inundadas; afuera un reducido grupo de protestantes se manifiestan como viene ocurriendo los miércoles.

"Lo que sale hacer este despliegue. No hay plata para nosotros, los jubilados", dijo un jubilado en diálogo con A24. Otro entrevistado, dijo que "lo único que me interesa es que no nos golpeen, no nos gaseen". "Nuestra única arma es la manifestación pacífica y la palabra", completó.

Por el momento, no se registraron hechos violentos aunque se despliegan varios efectivos de las fuerzas de seguridad como Prefectura Naval, Policía Aeropuertaria y la Policía Federal que aplican el protocolo antipiquetes para evitar el corte de calles.

La denuncia de Bullrich

Antes del comienzo de la manifestación que fue convocada a las 17, Bullrich anticipó que "grupos violentos, entre ellos el movimiento Antifa, convocan a la marcha de hoy para atacar".

"Lo dicen con claridad: 'vamos a pegarle a la policía'. No son manifestantes. Son violentos con antecedentes de atentados y terrorismo que vienen con esa consigna", planteó la ministra de Seguridad en sus redes sociales.

Grupos violentos, entre ellos el movimiento Antifa, convocan a la marcha de hoy para atacar y lo dicen con claridad: “vamos a pegarle a la policía”. No son manifestantes. Son violentos con antecedentes de atentados y… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 21, 2025

Además, anticipó que "no solo vamos a aplicar el protocolo, los vamos a desenmascarar" y afirmó que las fuerzas van a "actuar como tiene que actuar cualquier Estado que protege a su gente de quienes vienen a destruir la paz social que los argentinos estamos construyendo día a día".