Sabrina Rojas se separó de Gabriel Liñares a un mes de blanquear el noviazgo

Ahí, intervino Yanina Latorre y contó el motivo de la ruptura: "La crisis empezó porque Flor Parise y Lechuga, que se llevan muy bien, se fueron de vacaciones una semana antes de que Sabrina y Lechuga se fueran ahora a Cartagena".

"Se fueron solos Lechuga, Flor y el hijo. Siempre vacacionan una vez al año los tres para que el pibe esté con los dos. No pasa nada entre ellos. Y eso Sabrinita no lo entendió", agregó la rubia.

Además, Ochoa contó que le consultó a la conductora de Pasó en América si se distanció del empresario gastronómico -con quien solo salía hace un mes- y aseguró que su respuesta fue "esquiva".

La picante interna entre Sabrina Rojas y Flor Parise, la ex de su actual novio: "Es medio tóxica"

Luego de su relación con el Tucu López, tras su divorcio de Luciano Castro, Sabrina Rojas volvió a enamorarse. Se trata de Gabriel Liñares, el empresario gastronómico expareja de Flor Parise, la futura esposa de Karina Jelinek.

Según trascendió en las últimas horas, la relación entre Sabrina y Flor no sería la mejor. Lo cierto es que se filtró la incomodidad de Rojas por un viaje que su novio hizo junto a Parise y el hijo que tienen en común.

Al tiempo que sumó picante sobre Rojas: "Ella, que es medio tóxica, no entiende este vínculo", y agregó que "entonces este hombre tuvo que volver y llevarla a ella de viaje. El tipo parece que no dice nada, pero parece que ella se puso un poco pesada".

Fue allí que Majo Martino, amiga de Parise y Jelinek, expuso su versión de la situación. "Me dijo que tiene la mejor con Sabrina", confió tratando de echar un manto de piedad a la cuestión.

Vale recordar que sobre su flamante romance con Liñares, Sabrina Rojas hizo saber lo feliz que está: "Estoy enamorada, mucho, fuerte. No tenía ganas de enamorarme, pero viste que esas cosas no se eligen, sino que suceden", si bien remarcó que no tiene intención alguna de volver a casarse o convivir con su novio.