Gala de nominación en Gran Hermano 2024: así quedó la placa tras la fulminante y la espontánea

Además, ni bien comenzó el programa, el conductor Santiago del Moro le anunció a Juan Pablo De Vigili que recibió la fulminante. Esta jugada es la primera vez que se realiza en esta temporada.

juan pablo fulminado.jpg

Los participantes, en el confesionario

Sandra Priore hizo la espontánea y nominó a Eugenia Ruiz (3) y a Juan Pablo (2).

Luz Tito nominó a Selva Pérez (2) y a Lourdes Ciccarone (1).

Ulises Apóstolo votó a Santiago 'Tato' Algorta (2) y a Sandra (1). (Votos anulados por la última eliminada, Lucía Patrone).

Lourdes Ciccarone nominó a Eugenia (2) y a Tato (1).

Katia 'La Tana' Fenocchio fulminó a Juan Pablo.

Selva Pérez votó a La Tana (2) y a Sandra (1).

Tato Algorta fue por Lourdes (2) y La Tana (1).

Eugenia Ruiz votó a La Tana (2) y a Tato (1).

Juan Pablo De Vigili le dio dos votos a Luz y uno a Tato.

Por lo tanto, quedaron nominados Juan Pablo, Eugenia, La Tana, Lourdes, Luz, Selva y Tato y ellos deberán enfrentarse el próximo domingo en una placa positiva.

nominados gh 2024.jpg

Lucía quebró en llanto al ver a Tato hablar de su amistad en Gran Hermano 2024

La última eliminada de Gran Hermano 2024 (Telefe), Lucía Patrone, quebró en llanto al ver a su amigo Santiago 'Tato' Algorta movilizado por su salida de la casa más famosa del país.

En el debate del programa le mostraron a la novia de Lauty Gram un tape del tridente, grupo que formaba con Tato y Luz Tito, y no pudo evitar emocionarse.

“La voy a extrañar mucho. Qué pendeja. A veces me miraba y se reía. Yo no hacía nada y se reía. La amo. Posta que me alegraba la casa. Y fue re loco porque cuando yo estaba re serio, mi familia me manda la palabra 'divertite' y aparece Luchi. Fue muy loco porque salió Luci y entró Luchi”, comentaba Algorta con Luz en el video que le presentaron.

Cuando finalizó el video, la joven se conmovió hasta las lágrimas. "Fueron muy importantes para mí ahí adentro", expresó con la voz entrecortada.