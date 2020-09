La oposición repudió el allanamiento a la quinta de Macri: "A Cristina la mueve el odio y el Presidente ejecuta su orden”

Mauricio Macri viajó a Europa junto a su esposa, Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia, en su rol como presidente de la Fundación de la FIFA.

Luego de que el juez de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ordenara hoy un procedimiento en la quinta Los Abrojos, donde reside el ex presidente Mauricio Macri, funcionarios opositores repudiaron el hecho en las redes sociales.

La denuncia que derivó en el allanamiento se realizó en base a un posible incumplimiento de la cuarentena obligatoria por una reunión que mantuvo Macri con los intendentes de Pinamar, Martín Yeza; de Olavarría, Ezequiel Galli; y de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, tras el regreso de su viaje por Francia y Suiza.

"A Cristina la mueve el odio, y el Presidente ejecuta su orden. Si no, que expliquen cómo un juez manda a allanar la casa de Mauricio Macri por una cuarentena, cuando el propio Gobierno la niega por cadena nacional. Usen la energía para resolver problemas, no para sembrar odio", escribió Patricia Bullrich, presidenta del PRO en su cuenta de Twitter.

Julio Cobos calificó el allanamiento como "excesivo e improcedente" y aseguró que se trató de un claro mensaje. "Acaban de allanar la casa ubicada en la finca del expresidente Mauricio Macri por un supuesto incumplimiento de la cuarentena. ¡¿No será como mucho?! ¡Todo un mensaje!", señaló el senador radical.

Al repudio también se sumó la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien indicó: "Allanen la quinta de Olivos. Ahí están violando la constitución, la cuarentena y todo. Mi solidaridad con Mauricio Macri y su familia".

Otra voz fue la de Cristian Ritondo. El diputado bonaerense y presidente del bloque de Juntos por el Cambio compartió un mensaje junto a un video donde el presidente admite haber violado la cuarentena. "Allanamientos para unos, risas para otros. Lamentablemente la oposición no cuenta con los privilegios de Alberto Fernández, que admite violar la cuarentena y no tiene consecuencias", escribió en Twitter.

En esa misma línea, el diputado nacional Waldo Wolff también se expresó al respecto: “El presidente Alberto Fernández dijo que no hay cuarentena pero allanan el domicilio del ex presidente Mauricio Macri por violación de cuarentena. No solo denota una republiquetización del país sino además un ejecutivo autoritario, absurdo y sin rumbo. Mi más enérgico repudio”, aseguró.

"El municipio de Malvinas Argentinas gobernado por el FdT pidió que investiguen si Macri violó la cuarentena por reunirse con tres intendentes opositores. ¿La Justicia investigará la reunión de Alberto Fernández con Moyano o solo se persiguen las reuniones de la oposición?", se preguntó el diputado y presidente del Bloque UCR.

El legislador Fernando Iglesias también cuestionó el allanamiento al hablar del "Ministerio de la Venganza y la Impunidad". "El allanamiento a la residencia de @mauriciomacri es otro paso hacia la venezuelización del país. Van cinco meses de cuarentena en los que el Presidente y los suyos han violado todas las reglas", dijo.