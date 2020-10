"Los fundadores del odio controlarán el odio": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial titulado "los fundadores del odio controlarán el odio", Jonatan Viale, en Realidad Aumentada, se refirió al nuevo observatorio llamado "Nodio" y la actitud del Gobierno ante las movilizaciones que se sucedieron este lunes en distintos puntos del país.

"Estaba cantado que el Gobierno iba a reaccionar mal, enojado y agresivo con la movilización de ayer en todo el país. Es muy interesante cómo piensa el Gobierno: el sector de la sociedad que los critica, protesta, sale a la calle, se moviliza, pide libertad, que no haya cepo o impunidad, no es el pueblo. La categoría de 'pueblo' esta reservada para los votantes propios".

"Se hace difícil construir un país en términos de pueblo / antipueblo, pero creéme que es la característica más común de los populismos. Entonces, como la plaza, el Obelisco y las calles son del pueblo, no entienden lo que está pasando. Se está produciendo una especia de invasión oligarca, entran en crisis porque le están cediendo la calle al bando enemigo".

"Con esa lógica agresiva, binaria y primitiva piensan la política y la vida. En el fondo lo que hay es una profunda intolerancia al disenso. No les gusta que le hagan marchas en contra y mucho menos si son 4 movilizaciones masivas en menos de 5 meses, sin que puedan identificar quién está detrás. Lo que sucede es que buena parte de la sociedad argentina está organizada y empoderada, ya no depende de nadie. Es un movimiento horizontal e inorgánico, es puro y genuino".

"Lo que los asusta, perturba y enloquece es que no saben contra quién pelear, nunca tuvieron enfrente a buena parte de la sociedad movilizada. Ellos piensan que la Argentina se maneja exclusivamente por las elites de poder, pero lamento comunicarles que las decenas de miles que salieron ayer en la calle no fueron mandadas por nadie, no tienen dueño".

"Se terminó la política del Siglo 20, donde la masa esperaba órdenes sagradas de su líder. Es al revés, los políticos corren atrás de la gente. Cambió el paradigma de comunicación, de liderazgo político y de conducción. Pero el peronismo se quedó en el Siglo 20".

"Lo más lindo es que este Gobierno se presenta como la contraposición al odio. De hecho, crearon un observatorio llamado 'No-Odio' para controlar y desarticular las noticias maliciosas que promueven el odio. Los fundadores y principales promotores del odio van a controlar el odio en la Argentina. El kirchnerismo enseñando a no odiar es poner de bombero a pirómano. Lo que muestra, en definitiva, es la reedición de la guerra con el periodismo, la Justicia y el campo, y una profunda desorientación. Y, lamentablemente, cuando están perdidos buscan enemigos".