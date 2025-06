Garrahan: tras el anuncio del Gobierno, los residentes convocaron a una manifestación en el Obelisco

Aunque la administración del Hospital Garrahan anunció este fin de semana un aumento salarial que llevaría los sueldos de los médicos residentes a $1.300.000 a partir de julio, la medida no logró calmar el conflicto que atraviesa al hospital pediátrico más importante de Argentina y América Latina. Desde la Asamblea de Residentes aseguran que no recibieron ninguna oferta formal y que la comunicación no fue parte de la mesa de diálogo con el Ministerio de Salud.