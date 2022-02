"Es muy injusto este país. Entre Escobar y La Plata, en ese cinturón, que es toda el área metropolitana, está el 56 % del trabajo formal de toda la República Argentina, el 80 % de las ventas de Mercado Libre se dan en el área metropolitana. Es muy injusto, hay que discutir la cuestión federal", indicó.

Morales marcó así diferencias con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la discusión planteada entre el Gobierno porteño y el nacional en torno al nivel de subsidios que recibe la Ciudad para el transporte público.

"Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio. Les pedí que no metan ese tema porque tenemos diferencias. Yo vengo del interior profundo del país en donde tenemos que pagar el millón de BTU a 11 dólares por el gas que le importamos a Bolivia, mientras que el centro y el sur del país paga 3,5 dólares", reconoció el gobernador jujeño.

Por su parte, el senador radical por Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que es "gracioso" porque el gobierno "no se lo quita a la provincia de Buenos Aires, que es un continuo del territorio en el Área Metropolitana".

"Hay una distorsión enorme con los subsidios en el transporte pero también con la energía eléctrica, el gas y en el agua", indicó. Y completó: "Es gracioso. Le va a quitar el subsidio a CABA pero no a la Provincia de Buenos Aires, que es un continuo territorio en el AMBA. A Kicillof le va a seguir financiado a Edenor y a Edesur, a Aysa con agua y cloacas, mientras que la provincia de Córdoba, Tucumán o Santa Fe afronta con sus propios recursos el subsidio al transporte, al agua, a la energía".

"Es realmente un ataque a CABA, pero no es una solución de los subsidios de ninguna manera", dijo. Y añadió: "Un presidente que tiene su palabra y su autoridad sumamente desacreditada dice que CABA no puede ser autónoma para una cosa y no ser autónoma para otra".

Polémica por los subsidios al transporte

En este sentido, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, sostuvo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no tiene fondos para sostener el precio del boleto si se concreta el traslado de 32 líneas de colectivo a la injerencia porteña. El motivo que esgrime es la quita de la coparticipación que ordenó el presidente Alberto Fernández hace dos años en detrimento de la provincia de Buenos Aires.

"No me gusta hacer futurología, son muchas las opciones. Si se quitan los subsidios podrían aumentar las tarifas pero todavía no queda claro a cuánto podrían aumentar", dijo Miguel en diálogo con Radio Continental.

Además, precisó que la Ciudad "no tiene esos recursos económicos para subsidiar la tarifa porque nos han sacado la coparticipación hace menos de dos años, lo que generó un impacto en sus recursos altísimo".

Los detalles del conflicto por los subsidios al transporte

El Gobierno nacional impulsa el traspaso de 32 líneas de colectivos al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicaría una quita de subsidios de más de 20 mil millones de pesos, según las estimaciones hechas para este año por parte del Ministerio de Transporte de la Nación.

Según pudo saber este medio a través de fuentes oficiales, actualmente, el Estado nacional regula y fija los niveles tarifarios de los colectivos que circulan en el AMBA, tanto dentro de CABA como entre CABA y PBA. El boleto mínimo es de $18, significativamente menor al de otras ciudades del país.

El año pasado la Administración Nacional destinó 15 mil millones de pesos en subsidios a 32 líneas de colectivo que circulan exclusivamente en CABA.

El número que se estipula para 2022 es un piso de $20,7 mil millones a valores de hoy, entre compensaciones y subsidios al gasoil. A eso se le podrían sumar unos $3.300 millones a modo de aporte extra, teniendo en cuenta dos posibles actualizaciones de costos en el año, pero sin considerar aumentos de tarifas.